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Промышленное производство в Севастополе в первом полугодии сократилось более чем на треть
О промышленном производстве в городе Севастополе сообщает Крымстат.
За январь-июль 2020 года индекс промышленного производства в г. Севастополе по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 63,4%, в том числе: в обрабатывающей промышленности – 39,9%, обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 93,9%, водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 107,9%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами2) (промышленное производство) в июле 2020 года составил 2355,9 млн. рублей. В секторе «Обрабатывающее производство» в июле 2020 г. было отгружено товаров собственного производства на 1099,1 млн. рублей (46,7% от общего объема промышленного производства). Лидирующую позицию среди обрабатывающих производств по объемам отгруженных товаров собственного производства занимает производство пищевых продуктов – 263,6 млн. рублей (24,0% от общего объема обрабатывающего производства), производство напитков – 209,1 млн. рублей (19,0%) и производство электрического оборудования – 119,5 млн. рублей (10,9%).
Оборот организаций 3) (промышленное производство) в июле 2020 года составил 2198,7 млн. рублей. На предприятиях обрабатывающих производств – 1143,6 млн. рублей (52,0% от общего объема промышленного производства); по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха – 672,5 млн. рублей (30,6%).
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