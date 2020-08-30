Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 30 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 30 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (Чрезвычайная пожарная опасность ( 5 класс), в восточных районах и в г. Севастополе), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 31, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 24 до 77 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 74 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 79 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 30, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 83 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 29, ночью около 22 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 75 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 32, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 89 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 31, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 34 до 89 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 31, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 87 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью около 17 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 66 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью около 17 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 31 до 69 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 24, в Севастополе - 24, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 30, на Кипре - 28, в Одессе - 25, в Сочи - 26, в Турции - 28, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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