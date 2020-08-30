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Здоровье

Названо самое вероятное место заражения коронавирусом в самолете

07:29 воскресенье, 30 августа 2020
Названо самое вероятное место заражения коронавирусом в самолете

фото © pixabay.com

Южнокорейские ученые выяснили, что самым опасным местом в самолете с точки зрения вероятности заразиться COVID-19 является туалет.

Исследование с соответствующими выводами опубликовано в научном журнале Emerging Infectious Diseases.

Специалисты Медицинского колледжа университета Сунчунхян в Южной Корее изучила эвакуационный рейс с 310 пассажирами из Милана в Сеул, который был совершен 31 марта в разгар пандемии в Италии. Перед посадкой на борт все они были проверены на возможное заражение коронавирусом. В результате у 11 человек диагноз подтвердился - их сняли с рейса.

Здоровые пассажиры были рассажены с соблюдением социальной дистанции и весь полет носили респираторы за исключением времени для приема пищи и использования туалета.

По прибытии в Сеул все пассажиры были изолированны на две недели в государственном карантинном учреждении. Шесть пассажиров, у которых не было никаких симптомов, впоследствии дали положительный результат на коронавирус после того, как они прошли тестирование в первый день карантина.

Спустя две недели изоляции COVID-19 был выявлен у 28-летней женщины. Ученые установили, что она также заразилась вирусом в самолете.

Он предупреждает, что вирус, скорее всего, передается через зараженную поверхность или через инфицированных людей, когда путешественники садятся, движутся или выходят из самолета.

«Учитывая, что она не выходила на улицу и находилась на карантине в течение трех недель одна в своем доме в Италии перед полетом и не пользовалась общественным транспортом, чтобы добраться до аэропорта, весьма вероятно, что ее инфекция передалась во время полета через непрямой контакт с бессимптомным пациентом», - говорится в исследовании.

В заключении исследования отмечается, что наиболее правдоподобным объяснением является то, что она заразилась при польлзовании бортовым туалетом.

В тексте использованы материалы: МК

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