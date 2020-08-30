Власть
На шоссе около Ялты пообещали частично убрать неудобную разметку
фото © Ялта-24
Новая дорожная разметка, нанесенная на автотрассе Южного берега Крыма, местами будет демонтирована из-за множества нареканий со стороны водителей.
Об этом глава администрации Ялты Иван Имгрунт.
Чиновник отметил, что обновленная разметка – это дорожный эксперимент, который соответствует «новым российским стандартам». Обновление было произведено «Службой автомобильных дорог Крыма», которая является балансодержателем трассы. Местные водители, однако, новаторства не оценили: в администрацию поступил «шквал негодования и возмущения» по поводу разметки, констатировал глава администрации.
«В будущем (разметка – ред.) останется только там, где она оправдала свою целесообразность, - заверил он. – В остальных местах, в том числе в районе спуска от Массандры к Ялте, она будет демонтирована. Кроме того при проектировании новой схемы организации движения будут учтены все замечания».
Однако и этим многие жители Ялты не удовлетворились. В комментариях к сообщению главы пользователи уже добавили ряд других спорных мест по городу, а также попросили следующие изменения перед нанесением на дорожное полотно сначала «представить к общественному обсуждению».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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