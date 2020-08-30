Происшествия
Крымские подростки попались на краже электросамоката в Севастополе
Ночная покатушка может стоить 17-летнему жителю Бахчисарая и его 14-летнему приятелю 5 лет тюрьмы.
Они подозреваются в краже электросамоката. Об этом сообщила пресс-служба севастопольского управление МВД.
«Двое подростков заранее присмотрели на территории одного из автокемпингов электрическое средство передвижения, а затем ночью тайком похитили его и скрылись. Однако радость от обладания самокатом длилась недолго — сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району оперативно задержали их и изъяли похищенное устройство», — рассказали в ведомстве.
В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.
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