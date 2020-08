Какой сегодня праздник 30 августа

фото © pixabay.com

Сегодня, 30 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День шахтера

В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд — залог успешного развития экономики. Более полувека бывшие советские республики отмечают День шахтера, отдавая должное самоотверженному труду славной многотысячной армии горняков.

Угольно-добывающая промышленность была и остается одной из ключевых отраслей российской экономики, обеспечивая топливом предприятия и население. От количества и качества добытого сырья зависит, будет ли тепло в квартирах жителей не только данного района, но и всей страны предстоящей зимой.

День Республики Татарстан

Впервые праздник образования республики отметили в 1991 году — об этом объявили накануне, 29 августа, постановив также считать этот день нерабочим. Примечательно, что к этой дате приурочено также и празднование дня рождения столицы республики — Казани.

Вдовьи помочи (День Мирона)

Народный праздник «Мирон Ветрогон» отмечается 30 августа (по старому стилю - 17 августа). В этот день православной церковью чтится память святого Мирона, служившего пресвитером в Ахаии. Другие названия праздника: «Мирон», «Вдовьи помочи». Не следует путать день Мирона Ветрогона 30 августа с Мироном Ветрогоном (ранним), отмечаемым в память о святителе Мироне Критском 21 августа.

День Республики Татарстан сегодня — всенародный праздник в регионе. В этот день президент республики традиционно обращается к гражданам с поздравлениями. Города и села региона приобретают торжественный, праздничный облик. Жители Татарстана, независимо от своей национальной принадлежности, выходят на уличные гуляния и участвуют в массовых мероприятиях.

Также сегодня, 30 августа, отмечают такие праздники:

- Международный день жертв насильственных исчезновений (International Day of the Victims of Enforced Disappearances)

- День памяти преподобного Фантина чудотворца

- День Конституции Казахстана

- День озера Севан в Армении

- День рождения электрического пылесоса

- День рождения компакт-кассеты

- День доставленных посылок

- День пляжа (National Beach Day) в США

- День Франкенштейна (Frankenstein Day) в США

- День поджаренного зефира (National Toasted Marshmallow Day) в США

- День победы в Турции, Северном Кипре

- День святой Розы Лимской в Перу

- День архивиста Кыргызстана

- День Конституции Островов Теркс и Кайкос

- День всенародного референдума в Восточном Тиморе

Сегодня именины празднуют: Юлиания, Евтихиан, Павел, Филипп, Мирон, Левкий, Коронат, Алипий, Роза, Киприан (Куприан), Патрокл, Стратон, Фирс.

Что происходило 30 августа в прошлые годы

1700 - Россия вступила в Великую Северную войну против Швеции на стороне Северного союза: главной целью русских было получить выход к Балтийскому морю.

1829 - в Москве (Россия) заложена каменная Триумфальная арка, в честь победы русского оружия над войсками Наполеона в Великой Отечественной войне.

1873 - открыта Земля Франца-Иосифа (архипелаг в Северном Ледовитом океане).

1918 - революционерка Фанни Каплан осуществила покушение на жизнь Ленина.

1918 - революционер, большевик Моисей Урицкий был убит террористом Леонидом Каннегисером.

1937 - лидер украинских боротьбистов (Украинская партия социалистов-революционеров) Панас Любченко застрелил себя и свою жену в знак протеста против развития «культа личности» в СССР.

1963 - политические руководители СССР и США установили телефонную связь между собойзнаменитая «горячая линия», это было сделано с целью уменьшения риска случайной ядерной войны.

1967 - начался судебный процесс над В. К. Буковским (основатель диссидентского движения в СССР, общественный деятель).

1973 - в Кении (Африка) была запрещена охота на слонов.

1995 - свой «день рождения» празднует браузер Opera (программа для работы в интернете).

