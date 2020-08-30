Общество
Какой сегодня праздник 30 августа
фото © pixabay.com
Сегодня, 30 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День шахтера
В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд — залог успешного развития экономики. Более полувека бывшие советские республики отмечают День шахтера, отдавая должное самоотверженному труду славной многотысячной армии горняков.
Угольно-добывающая промышленность была и остается одной из ключевых отраслей российской экономики, обеспечивая топливом предприятия и население. От количества и качества добытого сырья зависит, будет ли тепло в квартирах жителей не только данного района, но и всей страны предстоящей зимой.
День Республики Татарстан
Фото putidorogi-nn.ru
Впервые праздник образования республики отметили в 1991 году — об этом объявили накануне, 29 августа, постановив также считать этот день нерабочим. Примечательно, что к этой дате приурочено также и празднование дня рождения столицы республики — Казани.
Вдовьи помочи (День Мирона)
Народный праздник «Мирон Ветрогон» отмечается 30 августа (по старому стилю - 17 августа). В этот день православной церковью чтится память святого Мирона, служившего пресвитером в Ахаии. Другие названия праздника: «Мирон», «Вдовьи помочи». Не следует путать день Мирона Ветрогона 30 августа с Мироном Ветрогоном (ранним), отмечаемым в память о святителе Мироне Критском 21 августа.
День Республики Татарстан сегодня — всенародный праздник в регионе. В этот день президент республики традиционно обращается к гражданам с поздравлениями. Города и села региона приобретают торжественный, праздничный облик. Жители Татарстана, независимо от своей национальной принадлежности, выходят на уличные гуляния и участвуют в массовых мероприятиях.
Также сегодня, 30 августа, отмечают такие праздники:
- Международный день жертв насильственных исчезновений (International Day of the Victims of Enforced Disappearances)
- День памяти преподобного Фантина чудотворца
- День Конституции Казахстана
- День озера Севан в Армении
- День рождения электрического пылесоса
- День рождения компакт-кассеты
- День доставленных посылок
- День пляжа (National Beach Day) в США
- День Франкенштейна (Frankenstein Day) в США
- День поджаренного зефира (National Toasted Marshmallow Day) в США
- День победы в Турции, Северном Кипре
- День святой Розы Лимской в Перу
- День архивиста Кыргызстана
- День Конституции Островов Теркс и Кайкос
- День всенародного референдума в Восточном Тиморе
Сегодня именины празднуют: Юлиания, Евтихиан, Павел, Филипп, Мирон, Левкий, Коронат, Алипий, Роза, Киприан (Куприан), Патрокл, Стратон, Фирс.
Что происходило 30 августа в прошлые годы
1700 - Россия вступила в Великую Северную войну против Швеции на стороне Северного союза: главной целью русских было получить выход к Балтийскому морю.
1829 - в Москве (Россия) заложена каменная Триумфальная арка, в честь победы русского оружия над войсками Наполеона в Великой Отечественной войне.
1873 - открыта Земля Франца-Иосифа (архипелаг в Северном Ледовитом океане).
1918 - революционерка Фанни Каплан осуществила покушение на жизнь Ленина.
1918 - революционер, большевик Моисей Урицкий был убит террористом Леонидом Каннегисером.
1937 - лидер украинских боротьбистов (Украинская партия социалистов-революционеров) Панас Любченко застрелил себя и свою жену в знак протеста против развития «культа личности» в СССР.
1963 - политические руководители СССР и США установили телефонную связь между собойзнаменитая «горячая линия», это было сделано с целью уменьшения риска случайной ядерной войны.
1967 - начался судебный процесс над В. К. Буковским (основатель диссидентского движения в СССР, общественный деятель).
1973 - в Кении (Африка) была запрещена охота на слонов.
1995 - свой «день рождения» празднует браузер Opera (программа для работы в интернете).
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 августа. Какие праздники будут завтра?
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