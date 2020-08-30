Водный кризис
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Экзотика: эксперт о проектах властей по добыче воды в Крыму
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Проекты, связанные с добычей воды для Крыма из карстовых полостей – это экзотика, а вода из Северо-Крымского канала, если бы ее поставки были теоретически возможны, обойдется недешево.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения и водоотведения Академии строительства и архитектуры КФУ им. В.И. Вернадского Илья Николенко.
«Карстовая вода – это очень экзотическая идея. Ее все-таки надо добывать, ее количество оценивать, как и то, сколько будет стоить эта вода. Если сказано, что воду нашли на глубине 300 метров и глубже, то нужны такие насосы, что выгоднее уже заниматься опреснением, - оценил специалист проекты последних месяцев. – Кроме того если мы знаем, что в Черном и Азовском морях количество воды достаточно большое, то накопление карстовой воды – природное, и что будет с другими горизонтами, если мы будем черпать эту воду, неизвестно».
С другой стороны, Северо-Крымский канал вряд ли может давать Крыму воду на тех же условиях, что и раньше: ведь теперь он находится на территории другого государства, напомнил Николенко.
«Раньше эта вода была в общем-то бесплатная. А сейчас, поскольку это два государства, будет вопрос торга, достаточно долгого. И если вода становится товарной продукцией, то очень жестко будут обусловлены параметры качества. То есть, это достаточно большая головная боль, которую в ближайшее время очень сложно будет решить. Надо искать альтернативные способы получения воды», - заключил специалист.
По мнению специалиста, Крыму следует тщательно проанализировать международный опыт тех стран, где уже давно вынуждены жить с дефицитом пресной питьевой воды. Особенно обратить внимание на способы накопления воды в те периоды, когда ее бывает много.
«Если взять, например, Израиль, там каждая школа имела накопительная баки и вся вода дождевая собиралась туда, закачивалась наверх здания и использовалась для туалетов. Ну и школьников учили, показывали, как это делается. Египет – дождей еще меньше, но каждое строение имеет возле входа емкость на один-два куба, и дождевая вода туда собирается. Эту воду они потом расходуют для полива», - перечислил один из вариантов Николенко.
В тексте использованы материалы: Новый день
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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