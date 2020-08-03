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Происшествия

За неделю две трагедии в Крыму унесли жизни 12 человек

14:26 понедельник, 3 августа 2020
За неделю две трагедии в Крыму унесли жизни 12 человек

фото © news.bigmir.net

В результате дорожно-транспортных происшествий и происшествий на воде за минувшую неделю в Крыму погибли 12 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

«31 июля в Белогорском районе Крыма в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и «КамАЗа» с прицепом погибли девять человек. Еще один человек утонул», – процитировали в пресс-службе ведомства министра чрезвычайных ситуаций по РК Сергея Шахова.

По словам Шахова, за неделю на воде зафиксировано шесть происшествий. В результате спасены 15 человек, 1 погибший. В горно-лесной зоне полуострова было проведено 4 поисково-спасательных операции, спасено 7 человек.

24 июня из села Строгановка под Симферополем поступило сообщение об исчезновении трехлетнего Мусы Сулейманова. В поисках ребенка участвовали кинологи со служебно-розыскными собаками, специалисты МЧС, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и сотни местных жителей. Спустя двое суток тело ребенка без признаков жизни было обнаружено в сливной яме возле дома, где проживал ребенок.

Кроме того, за прошедшую неделю помощь спасателей потребовалась при ликвидации последствий 18 ДТП, в результате 31 человек был спасен. Также ликвидировано 77 пожаров, среди которых более двух третей - это возгорания сухой растительности и мусора.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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