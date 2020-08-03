За использование поддельного водительского удостоверения севастополец получил полгода тюрьмы

Судом Нахимовского района осужден мужчина, использовавший поддельное водительское удостоверение.

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Нахимовского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя 1993 года рождения.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (хранение в целях использования, использование заведомо поддельного удостоверения).

Судом установлено, что злоумышленник в декабре 2013 года приобрел поддельный бланк водительского удостоверения на свое имя, который в мае 2020 года, будучи остановленным на улице Богданова в Нахимовском районе, предъявил инспектору ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Севастополю в ходе проверки документов

Согласно результатам экспертизы водительское удостоверение является подложным.

Расследование по делу проведено ОД ОМВД России по Нахимовскому району г. Севастополя.

Нахимовский районный суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

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