Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе среди зараженных снова есть туристы ● Стабильный рост: в Крыму 36 новых заражений коронавирусом ● Глава ВОЗ призвал готовиться к затяжной пандемии ● Врач перечислил главные ошибки при коронавирусе ● В Крыму назвали условия возвращения к дистанционному обучению в школах
Ялта стала самой неблагополучной территорией Крыма по заражению вирусом
фото © Новый день
Ялта стала самой неблагополучной территорией Крыма по распространенности коронавируса.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, за прошедшую неделю в РК подтверждено 162 случая заражения, 63 из них – в курортной столице Крыма.
На втором месте Симферополь – 56. По 6 инфицированных зафиксировано в Алуште, Белогорском районе и Керчи, в Судаке и Бахчисарайском районе – по 4, в Феодосии – 3, в Евпатории – 1.
Напомним, всего с начала эпидемии в Крыму выявлено 1 тысяча 305 зараженных, 15 из них скончались.
Как сообщалось ранее, массовая вспышка заражений коронавирусом зафиксирована в администрации города Ялта. По данным, число заболевших достигло 20. По неофициальным, приближается к 80.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе среди зараженных снова есть туристы. За последние сутки в Севастополе выявили еще двоих инфицированных COVID, один из которых находился на отдыхе.
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