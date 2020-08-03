Ялта стала самой неблагополучной территорией Крыма по заражению вирусом

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Ялта стала самой неблагополучной территорией Крыма по распространенности коронавируса.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, за прошедшую неделю в РК подтверждено 162 случая заражения, 63 из них – в курортной столице Крыма.

На втором месте Симферополь – 56. По 6 инфицированных зафиксировано в Алуште, Белогорском районе и Керчи, в Судаке и Бахчисарайском районе – по 4, в Феодосии – 3, в Евпатории – 1.

Напомним, всего с начала эпидемии в Крыму выявлено 1 тысяча 305 зараженных, 15 из них скончались.

Как сообщалось ранее, массовая вспышка заражений коронавирусом зафиксирована в администрации города Ялта. По данным, число заболевших достигло 20. По неофициальным, приближается к 80.

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