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Коронавирус в Крыму

Ялта стала самой неблагополучной территорией Крыма по заражению вирусом

17:31 понедельник, 3 августа 2020
Ялта
Ялта стала самой неблагополучной территорией Крыма по заражению вирусом

фото © Новый день

Ялта стала самой неблагополучной территорией Крыма по распространенности коронавируса.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, за прошедшую неделю в РК подтверждено 162 случая заражения, 63 из них – в курортной столице Крыма.

На втором месте Симферополь – 56. По 6 инфицированных зафиксировано в Алуште, Белогорском районе и Керчи, в Судаке и Бахчисарайском районе – по 4, в Феодосии – 3, в Евпатории – 1.

Напомним, всего с начала эпидемии в Крыму выявлено 1 тысяча 305 зараженных, 15 из них скончались.

Как сообщалось ранее, массовая вспышка заражений коронавирусом зафиксирована в администрации города Ялта. По данным, число заболевших достигло 20. По неофициальным, приближается к 80.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе среди зараженных снова есть туристы. За последние сутки в Севастополе выявили еще двоих инфицированных COVID, один из которых находился на отдыхе.

Стабильный рост: в Крыму 36 новых заражений коронавирусом. За 2 августа на территории Республики Крым подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции.

Глава ВОЗ призвал готовиться к затяжной пандемии. Пандемия коронавирусной инфекции может принять «затяжной» характер, а ее эффекты могут ощущаться на протяжении ближайших десятилетий, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Врач перечислил главные ошибки при коронавирусе. Отказ от ношения масок при контактах с другими людьми является одной из главных ошибок, которую совершают во время отмены ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в беседе с «Комсомольской правдой».

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