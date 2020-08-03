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Вслед за Владивостоком прямые рейсы в Крым отменяют из Хабаровска

09:07 понедельник, 3 августа 2020
Вслед за Владивостоком прямые рейсы в Крым отменяют из Хабаровска

фото © ria.ru

У жителей Дальнего Востока остается все меньше возможностей добраться до Крыма быстро и без пересадок.

С 20 августа авиакомпания «Россия» отменяет прямые авиарейсы из Хабаровска в Симферополь и Сочи.

Напомним, с 9 августа «Россия» прекращает полеты в Крым из Владивостока. Это решение объяснили резко упавшим спросом в связи с завершением студенческих каникул и открытием иностранных курортов. Отметим, что учебный год в российских вузах начинается с 1 сентября, а из зарубежных курортов открыта только Турция, и то «Аэрофлот» отменял первые рейсы.

Между тем, причина отмены прямого авиасообщения с чер6номроским побережьем не сообщаются. При этом все «курортные» рейсы отличаются высокой загрузкой. Туроператор «Библио Глобус», на чью инициативу ссылаются в решении об отмене рейсов, заявляет, что всех, купивших туры на даты позже отмены прямых рейсов, будут отправлять в Крым через Москву.

Добавим, что беспересадочные полеты с Дальнего Востока в Крым после долгого перерыва возобновили только в июле текущего года.

До этого прямых рейсов из Владивостока в Симферополь не было 5 лет, из Хабаровска – 3 года.

В тексте использованы материалы: Новый день

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