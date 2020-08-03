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Военные силы США провели учения рядом с Крымом
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Военно-морские и воздушные силы США провели совместные учения в Черном море, сообщает командование 6-го флота ВМС США.
«Учения проходили в международных водах и воздушном пространстве в Черном море и осуществлялись для подготовки американских сил в совместной работе и взаимодействии при выполнении надводных и воздушных операций», – говорится в сообщении.
Согласно информации, в учениях были задействованы ракетный эсминец USS Porter, самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.
«Взаимодействие с ВВС США во время этой учебной миссии позволило нам провести реалистичную и необходимую подготовку для усиления готовности ВС США действовать в море в Черноморском регионе», – отметил командующий 6-го флота ВМС, вице-адмирал США Джин Блэк.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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