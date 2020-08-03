ДТП на Тавриде
Развитие сюжета: Двое пострадавших в ДТП под Белогорском остаются в крайне тяжелом состоянии ● В Крыму арестовали перевозчика после смертельного ДТП с автобусом ● ДТП с микроавтобусом на «Тавриде»: власти рассказали о состоянии выживших пассажиров ● Следственный комитет задержал организатора транзита в Крым, повлекшего гибель девяти человек ● Среди пострадавших в смертельной аварии под Белогорском есть крымчане
Власти сняли введенный из-за смертельного ДТП режим ЧС в Белогорском районе
Администрация Белогорского района отменила режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня, введенный после ДТП с девятью погибшими.
Об этом сообщили в администрации района.
«Режим ЧС уже сняли. Его ввели на время аварии и сняли, когда были устранены последствия – убрали машины с дороги», – сообщил собеседник агентства.
Авария, в которой на месте погибли семь человек, произошла в пятницу утром на трассе Керчь – Симферополь в районе Белогорска. Один человек умер по дороге в больницу, еще один пострадавший позже скончался на операционном столе.
О состояние пострадавших сообщили в минздраве Крыма. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, трое – в тяжелом, одна в состоянии средней степени тяжести, состояние еще одной пациентки удовлетворительное.
СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Организатора перевозки задержали, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на месяц – до 31 августа.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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