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Власть

Власти проверили пляжи Алушты и нашли там «левую» торговлю

21:16 понедельник, 3 августа 2020
Алушта
Власти проверили пляжи Алушты и нашли там «левую» торговлю

фото © Крым.реалии

Министерство курортов и туризма Крыма сообщает об очередном мониторинге, который власти провели на пляжах ряда алуштинских поселков и выявили нарушения по торговле.

«Сотрудниками муниципального контроля администрации города Алушта было составлено два протокола за административные правонарушения в части незаконной торговли на пляжах в селах Приветное и Солнечногорское», – сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что мониторинг по состоянию и безопасности пляжей будет продолжаться до конца сезона «в ежедневном режиме по всем без исключения пляжам Крыма».

Ранее – 23 июля в Минкурортов Крыма опубликовали итоги проверки пляжей в Саках и Ялте, где выявили нарушение санитарных норм, отсутствие матросов-спасателей, а также проверили устранение платы за въезд.

До этого 22 июля было обследовано шесть пляжей в Керчи и 11 в Черноморском районе, Феодосии и Судаке. Главные выявленные нарушения, о которых сообщают российские власти Крыма – это отсутствие матросов-спасателей и плохое санитарное состояние

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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