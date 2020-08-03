Власти проверили пляжи Алушты и нашли там «левую» торговлю

фото © Крым.реалии

Министерство курортов и туризма Крыма сообщает об очередном мониторинге, который власти провели на пляжах ряда алуштинских поселков и выявили нарушения по торговле.

«Сотрудниками муниципального контроля администрации города Алушта было составлено два протокола за административные правонарушения в части незаконной торговли на пляжах в селах Приветное и Солнечногорское», – сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что мониторинг по состоянию и безопасности пляжей будет продолжаться до конца сезона «в ежедневном режиме по всем без исключения пляжам Крыма».

Ранее – 23 июля в Минкурортов Крыма опубликовали итоги проверки пляжей в Саках и Ялте, где выявили нарушение санитарных норм, отсутствие матросов-спасателей, а также проверили устранение платы за въезд.

До этого 22 июля было обследовано шесть пляжей в Керчи и 11 в Черноморском районе, Феодосии и Судаке. Главные выявленные нарушения, о которых сообщают российские власти Крыма – это отсутствие матросов-спасателей и плохое санитарное состояние

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Отдыхающих в Севастополе россиян на лето оставили без денег. Крым и Краснодарский край неформально признали более приоритетными курортами.

В санатории «Форос» уволили казака, который гонял нагайкой туристов. В южнобережном санатории «Форос» расторгнули договор с охранником, который прогонял туристов с пляжа, замахиваясь нагайкой.

Эксперты назвали самые популярные крымские курорты на бархатный сезон. Российский сервис бронирования жильявыявил, на каких морских курортах предпочитают курортники отдохнуть в начале осени 2020.

Отдых в некоторых отелях Крыма подорожал в пять раз. Некоторые отельеры Крыма повысили цены на отдых в пять раз в связи с высоким спросом на отечественные курорты в период пандемии.