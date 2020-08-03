В Ялте мужчина упал с подпорной стены в начале Массандровского пляжа

Вчера в 05:00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в начале Массандровского пляжа, (городской округ Ялта), с подпорной стены высотой около 4 метров упал мужчина.

Сотрудникам скорой медицинской помощи, находящимся на месте необходима помощь спасателей в эвакуации пострадавшего. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.Фото из архива пресс-службы МЧС РК.

К месту происшествия немедленно было направлено дежурное подразделение Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек. «По прибытии, при помощи носилок и альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали пострадавшего, 1985 года рождения и передали сотрудникам скорой медицинской помощи» — рассказали в МЧС.

МЧС еще раз обращает внимание гостей и жителей полуострова на необходимость соблюдения правил безопасного поведения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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