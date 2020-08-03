Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стабильный рост: в Крыму 36 новых заражений коронавирусом ● Глава ВОЗ призвал готовиться к затяжной пандемии ● Врач перечислил главные ошибки при коронавирусе ● В Крыму назвали условия возвращения к дистанционному обучению в школах ● Коронавирус за сутки выявлен у трех человек в Севастополе
В Севастополе среди зараженных снова есть туристы
фото © pravda.com.ua
За последние сутки в Севастополе выявили еще двоих инфицированных COVID, один из которых находился на отдыхе.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
«Один из заболевших – мужчина, приехавший в Севастополь на отдых. Также диагноз подтвержден у местной жительницы. Источник заражения устанавливается в ходе эпидрасследования», - говорится в сводке.
Таким образом, количество заболевших с начала пандемии достигло 354, из которых почти 300 выздоровели. В стационаре городской инфекционной больницы остается 43 человек, еще 306 с подозрением на COVID медики наблюдают на дому. Число смертельных случаев в городе не увеличивается и по-прежнему составляет 9 человек.
Как сообщалось, 2 августа в Крыму зарегистрировали 36 новых случаев заболевания.
Среди инфицированных один украинец, еще семь человек узнали о том, что заражены после проведения Роспотребнадзором скрининга среди здоровых лиц.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Врач перечислил главные ошибки при коронавирусе. Отказ от ношения масок при контактах с другими людьми является одной из главных ошибок, которую совершают во время отмены ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в беседе с «Комсомольской правдой».
Коронавирус за сутки выявлен у трех человек в Севастополе. Три новых случаев коронавируса выявлено в Севастополе за прошедшие сутки.
В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса. За 1 августа на территории Республики Крым подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Севастополе среди зараженных снова есть туристы
За последние сутки в Севастополе выявили еще двоих инфицированных COVID, один из которых находился на отдыхе.
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