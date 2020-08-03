В Севастополе среди зараженных снова есть туристы

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За последние сутки в Севастополе выявили еще двоих инфицированных COVID, один из которых находился на отдыхе.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

«Один из заболевших – мужчина, приехавший в Севастополь на отдых. Также диагноз подтвержден у местной жительницы. Источник заражения устанавливается в ходе эпидрасследования», - говорится в сводке.

Таким образом, количество заболевших с начала пандемии достигло 354, из которых почти 300 выздоровели. В стационаре городской инфекционной больницы остается 43 человек, еще 306 с подозрением на COVID медики наблюдают на дому. Число смертельных случаев в городе не увеличивается и по-прежнему составляет 9 человек.

Как сообщалось, 2 августа в Крыму зарегистрировали 36 новых случаев заболевания.

Среди инфицированных один украинец, еще семь человек узнали о том, что заражены после проведения Роспотребнадзором скрининга среди здоровых лиц.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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