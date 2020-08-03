Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух +25
море +24

Происшествия

В Севастополе ребенок родился на пол: больница заплатит три млн

17:10 понедельник, 3 августа 2020
Севастополь
В Севастополе ребенок родился на пол: больница заплатит три млн

фото © Новости Крыма

В городской больнице №5 Севастополя ребенок при родах упал на пол.

Мать младенца отсудила за это у медицинского учреждения 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, роды были коммерческими – жительница Севастополя заключила договор на оказание платной медицинской услуги. Но, несмотря на это, ребенок родился без акушерской помощи и упал на кафельный пол с высоты не менее 45 см. Случилось это из-за того, что «врачом была определена неверная тактика ведения родов», говорится в материалах дела.

«В результате произошедшего ребенку потребовалось оперативное вмешательство и длительный период реабилитации», - уточнили в пресс-службе.

Мать и отец новорожденного подали суд, исковые требования были удовлетворены.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стабильный рост: в Крыму 36 новых заражений коронавирусом. За 2 августа на территории Республики Крым подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции.

Глава ВОЗ призвал готовиться к затяжной пандемии. Пандемия коронавирусной инфекции может принять «затяжной» характер, а ее эффекты могут ощущаться на протяжении ближайших десятилетий, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Врач перечислил главные ошибки при коронавирусе. Отказ от ношения масок при контактах с другими людьми является одной из главных ошибок, которую совершают во время отмены ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в беседе с «Комсомольской правдой».

Коронавирус за сутки выявлен у трех человек в Севастополе. Три новых случаев коронавируса выявлено в Севастополе за прошедшие сутки.

Власть
Несмотря на статус «кума Путина» Медведчука лишили имущества в Крыму

Несмотря на статус «кума Путина» Медведчука лишили имущества в Крыму фото

Ялтинские угодья изъяты из владения компании, конечным бенефициаром которой является Оксана Марченко — жена депутата Верховной Рады Медведчука.

Коронавирус в Крыму
Ялта стала самой неблагополучной территорией Крыма по заражению вирусом

Ялта стала самой неблагополучной территорией Крыма по заражению вирусом

Ялта стала самой неблагополучной территорией Крыма по распространенности коронавируса.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Курортный сезон
«Хочешь попасть на пляж - получи плеткой» - из крымских сетей

«Хочешь попасть на пляж - получи плеткой» - из крымских сетей видео

«Звездой соцсетей» стал охранник крымского санатория «Форос», который прогонял отдыхающих с пляжа при помощи нагайки.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации