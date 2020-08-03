Происшествия
В Севастополе ребенок родился на пол: больница заплатит три млн
фото © Новости Крыма
В городской больнице №5 Севастополя ребенок при родах упал на пол.
Мать младенца отсудила за это у медицинского учреждения 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, роды были коммерческими – жительница Севастополя заключила договор на оказание платной медицинской услуги. Но, несмотря на это, ребенок родился без акушерской помощи и упал на кафельный пол с высоты не менее 45 см. Случилось это из-за того, что «врачом была определена неверная тактика ведения родов», говорится в материалах дела.
«В результате произошедшего ребенку потребовалось оперативное вмешательство и длительный период реабилитации», - уточнили в пресс-службе.
Мать и отец новорожденного подали суд, исковые требования были удовлетворены.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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