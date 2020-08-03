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Власть

В Севастополе обещают найти виновных в загрязнении Бельбека

08:05 понедельник, 3 августа 2020
Севастополь

По словам местных жителей, белой вода в Бельбеке стала с 21 июля. Людей мутная река напугала, для растений и животных же, по словам старшего научного сотрудника Института биологии южных морей РАН Виталия Гирагосова, такое загрязнение может оказаться смертельным.

Подозрение вызвала и информация о штрафе в размере трех тысяч рублей, которым был наказан некий домовладелец, разместивший в водоохраной зоне «размываемые отходы». На сайте Севприроднадзора она появилась как раз 21 июля. Возникал закономерный вопрос — связаны ли эти два события.

Глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова, к которой СМИ обратились за комментариями, в связи между штрафом и помутнением реки усомнилась сразу — по ее словам, аналогичных правонарушений десятки. А вот о серьезном загрязнении, которое можно увидеть на присланных жителями местных сел фотографиях, в Севприроднадзор никто не сообщал.

Юлия Гаврилова пообещала выяснить причины помутнения. И вечером того же дня сообщила: инспекторы прошли до границы с Крымом и подтвердили факт загрязнения реки на территории Севастополя.

Как стало известно, пробы воды отправлены в лабораторию, но результаты будут известны примерно через неделю.

Есть, по словам Юлии Гавриловой, и предполагаемые виновники произошедшего. О результатах проверки нам также обещали рассказать через неделю. Пока ясно лишь одно — это не тот владелец земельного участка, которого защитники природы уже оштрафовали на 3 тысячи рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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