Происшествия
В Крыму спасли семью из четырех человек в открытом море
фото © Новости Крыма
Четырех человек, которые не могли добраться до берега, вытащил из моря экипаж катера БЛ-820 Росгвардии во время патрулирования акватории на Южном берегу Крыма.
Об этом сообщается на официальном сайте ГУ Федеральной службы войск Нацгвардии РФ по Республике Крым и Севастополю.
Как пояснили в ведомстве, три сотрудника Росгвардии, сержанты полиции Андрей Гаффаров, Вячеслав Поляков и Юрий Клинов патрулировали Черное море в районе Гурзуфа. В акватории МДЦ «Артек» они обнаружили семью из четырех человек, которые подавали сигналы о помощи.
Выяснилось, что семья отдыхающих отправилась в путешествие на каяках, но сильным ветром плавсредства унесло далеко в море и у туристов не получилось вернуться к берегу. Экипажу патрульного катера, удалось оперативно поднять пострадавших на борт и доставить их на сушу. Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась.
«Несмотря на сложные погодные условия, наши сотрудники сумели в кратчайшие сроки спасти людей и снова доказали свой профессионализм, выполнив служебный долг на отлично», - оценил работу подчиненных начальник крымского управления вневедомственной охраны полковник полиции Валерий Харчиков.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Крыму спасли семью из четырех человек в открытом море
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