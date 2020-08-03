В Крыму могут появиться тропические постельные клопы

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В Роспотребнадзоре заявили, что в ряде городов появились тропические постельные клопы.

В ведомстве отметили, что попасть в дом они могут вместе с покупкой одежды или мебели, а также приползти из соседней квартиры и приехать из путешествия вместе с хозяевами незваными гостями.

Случаи обнаружения этих насекомых зафиксированы и в пятизвездочных отелях на территории России.

Специалисты говорят об увеличении числа тропических клопов.

Постельный клоп — вид клопов, распространенное облигатное синантропное кровососущее насекомое. Является эктопаразитом человека и теплокровных животных — питается их кровью.

Постельный клоп имеет сильно сплющенное тело длиной от 3 до 8,4 мм в зависимости от насыщения кровью. Самцы в среднем меньше самок. Окраска от грязно-желтого до темно-коричневого цвета. От переднего края головы отходит хоботок, приспособленный для прокола тканей и сосания крови. Верхние и нижние челюсти имеют вид колющих нерасчлененных щетинок и образуют два канала: широкий — для принятия крови и узкий — для выделения слюны в место укола.

Клопы одинаково хорошо приживаются практически в любых помещениях, вне зависимости от их санитарного состояния.

Мигрируют по стоякам, через отверстия, через паркет. Места их обитания легко распознать по темным пятнам экскрементов, также можно обнаружить их яйца и шкурки личинок.

Появление паразитов чаще всего можно заметить по наличию укусов на теле после сна и темных пятен от раздавленных насекомых на простынях. Размер редких крупных особей может достигать размера спичечной головки. Клопы сосут кровь прежде всего на открытых частях тела, лица, шеи, рук, ног. Сам укус нечувствителен, ощущение укола появляется после. Обычно клоп колет несколько раз, прежде чем найдет подходящее место для кровососания.

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В тексте использованы материалы: МК

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