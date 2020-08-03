Власть
В ФСБ сообщают о задержании въехавшего с Украины мужчины
Разыскиваемый по подозрению в хранении наркотиков мужчина задержан при въезде в Крым после четырех лет пребывания за границей.
Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.
«В ходе осуществления контроля лиц, следующих на въезд в Российскую Федерацию, выявили и задержали гражданина 1987 года рождения, который по инициативе правоохранительных органов объявлен в федеральный розыск, – говорится в сообщении. – От правосудия он скрывался за рубежом с 2016 года».
После дополнительной проверки гражданин передан сотрудникам полиции для принятия соответствующего процессуального решения.
В ведомстве отметили, что мужчина подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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