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Происшествия

В Евпатории на пляже утонул отдыхающий

09:41 понедельник, 3 августа 2020
Евпатория

За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 оперативное событие.

Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Так, 2 августа в 19:04 на пляже «Искра» (ГО Евпатория) очевидцами на берег было извлечено тело без признаков жизни. Выезжали: ГИМС, СМП, МВД. Предварительный диагноз – утопление в морской воде.

Сергей Шахов сообщил, что по данным ГИМС, с начала года произошло 43 происшествия на воде (АППГ 43), погибло 28 человек (АППГ 34), спасено 36 человека (АППГ 41).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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