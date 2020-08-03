В Евпатории на пляже утонул отдыхающий

За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 оперативное событие.

Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Так, 2 августа в 19:04 на пляже «Искра» (ГО Евпатория) очевидцами на берег было извлечено тело без признаков жизни. Выезжали: ГИМС, СМП, МВД. Предварительный диагноз – утопление в морской воде.

Сергей Шахов сообщил, что по данным ГИМС, с начала года произошло 43 происшествия на воде (АППГ 43), погибло 28 человек (АППГ 34), спасено 36 человека (АППГ 41).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Из Керченского пролива подняли БРДМ: подробности операции. Затонувшую во время патриотической акции боевую разведывательную десантную машину (БРДМ) удалось поднять из воды, в скором времени ее направят на восстановление.

ДТП с автобусом в Севастополе: всех пострадавших детей выписали из больницы. Шестерых детей, пострадавших в ДТП в Севастополе 1 августа, уже выписаны из больницы.

ДТП с автобусом в Севастополе: пьяный водитель Мерседеса и другие подробности. Водитель иномарки, по вине которого произошла авария с маршрутным автобусом в Севастополе, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще один автобус разбился в Крыму: 14 пострадавших. Четырнадцать пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Севастополе.