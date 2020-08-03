Происшествия
В Евпатории на пляже утонул отдыхающий
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 оперативное событие.
Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
Так, 2 августа в 19:04 на пляже «Искра» (ГО Евпатория) очевидцами на берег было извлечено тело без признаков жизни. Выезжали: ГИМС, СМП, МВД. Предварительный диагноз – утопление в морской воде.
Сергей Шахов сообщил, что по данным ГИМС, с начала года произошло 43 происшествия на воде (АППГ 43), погибло 28 человек (АППГ 34), спасено 36 человека (АППГ 41).
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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