Происшествия
Туристка сломала ногу на прогулке под Феодосией
Специалисты отряда«КРЫМ-СПАС» оказали помощь женщине, которая сломала ногу во время прогулки в поселке Орджоникидзе (городской округ Феодосия).
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
Инцидент произошел на минувших выходных.
«Пострадавшая находилась в труднодоступном месте, из-за отсутствия дороги сотрудники скорой медицинской помощи не имели доступа к женщине», – рассказали в ведомстве.Спасатели по тропе добрались к месту нахождения пострадавшей и на специальных носилках эвакуировали ее к автомобилю скорой помощи.
Также на прошедших выходных сотрудники МЧС оказали помощь женщине, которая сбилась с пути и заблудилась в горно-лесной местности в районе Судака.
Спасатели с помощью навигатора установили местонахождение женщины, оказали ей психологическую помощь и эвакуировали в поселок Новый Свет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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