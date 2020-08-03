Туристка сломала ногу на прогулке под Феодосией

Специалисты отряда«КРЫМ-СПАС» оказали помощь женщине, которая сломала ногу во время прогулки в поселке Орджоникидзе (городской округ Феодосия).

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Инцидент произошел на минувших выходных.

«Пострадавшая находилась в труднодоступном месте, из-за отсутствия дороги сотрудники скорой медицинской помощи не имели доступа к женщине», – рассказали в ведомстве.Спасатели по тропе добрались к месту нахождения пострадавшей и на специальных носилках эвакуировали ее к автомобилю скорой помощи.

Также на прошедших выходных сотрудники МЧС оказали помощь женщине, которая сбилась с пути и заблудилась в горно-лесной местности в районе Судака.

Спасатели с помощью навигатора установили местонахождение женщины, оказали ей психологическую помощь и эвакуировали в поселок Новый Свет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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