Общество
Стало известно, какой самый популярный напиток в Крыму летом 2020
Самым популярным безалкогольным напитком в Крыму стала минеральная вода, а алкогольным - пиво.
Такую информацию эксперты КИГ почерпнули, изучая Viber и Телеграм-чаты владельцев и сотрудников магазинов и общепита из 11 городов Крыма.
Второй по популярности безалкогольный напиток в Крыму - это квас, на третьем месте - лимонады.
Среди алкоголя вторую позицию держит «тихое» красное и белое вино, третью - игристые вина и «шампанское«
«Если раньше мы заказывали столько кегов (пива) на месяц, сейчас их хватает на несколько дней», «такое ощущение, что люди пиво в бездну льют», «отличный пивопой в сезоне!», «большинство (туристов) после обеда ходят уже с бухлишком»,- пишут продавцы напитков.
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