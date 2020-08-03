Стало известно, какой самый популярный напиток в Крыму летом 2020

Самым популярным безалкогольным напитком в Крыму стала минеральная вода, а алкогольным - пиво.

Такую информацию эксперты КИГ почерпнули, изучая Viber и Телеграм-чаты владельцев и сотрудников магазинов и общепита из 11 городов Крыма.

Второй по популярности безалкогольный напиток в Крыму - это квас, на третьем месте - лимонады.

Среди алкоголя вторую позицию держит «тихое» красное и белое вино, третью - игристые вина и «шампанское«

«Если раньше мы заказывали столько кегов (пива) на месяц, сейчас их хватает на несколько дней», «такое ощущение, что люди пиво в бездну льют», «отличный пивопой в сезоне!», «большинство (туристов) после обеда ходят уже с бухлишком»,- пишут продавцы напитков.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 2 августа. Сегодня, 2 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Отдыхающих в Крыму прогоняют с пляжа нагайкой. Очередной скандал с доступом на пляж отдыхающих произошел в Ялте. На этот раз в поселке Форос.

В Симферополе выберут гимн города. На заседании Общественного совета в Симферополе обсудили голосование за гимн города.

Какой сегодня праздник 1 августа. Сегодня, 1 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.