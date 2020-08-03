Стабильный рост: в Крыму 36 новых заражений коронавирусом

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За 2 августа на территории Республики Крым подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 2 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 – при скрининге здоровых лиц, 1 — прибывший из Украины.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1305 случаев новой коронавирусной инфекции. 73 из них завозные из-за границы, 109 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 955 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 168 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1397 человек.

Выздоровевших за весь период – 932 человека», — сообщил глава Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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