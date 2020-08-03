Спецоперация против мотоциклистов в Крыму: без прав, без номеров и нетрезвые

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У мотоциклистов в Симферополе выявили 170 нарушений пользования транспортом, среди которых – вождение в нетрезвом виде, без прав, без номерных знаков на мотоцикле и прочее.

Также госавтоинспекция отправила на штраф-стоянку 43 мотоцикла. Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

«Так, за время проведения мероприятий, было выявлено 170 нарушений, допущенных водителями мототранспорта, из них: 12 фактов управления с признаками опьянения; 37 случаев управления лицами, не имеющими права управления; 7 – без регистрационных документов; 7 – управление незарегистрированным мототранспортом; 8 случаев управления мототранспортом без номерных знаков. Кроме того, всего за время проведения мероприятия 43 мотоцикла были помещены на штраф-стоянку», – говорится в сообщении.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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