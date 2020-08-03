Севастопольцы остались без летней эстрады «Ракушка»

В правительстве города заигрались с генподрядчиками, капремонт объекта нужно было завершить в декабре прошлого года.

Севастопольцы и гости города остались без летней эстрады «Ракушка» на Приморском бульваре. Капремонт этого объекта, проводимый госучреждением «Андреевский дом культуры» с манипуляцией подрядчиками, сорван в очередной раз. И вопреки заверениям руководителя главного управления культуры Николая Краснолицкого и врио губернатора Михаила Развожаева эстрада не откроется ни летом, ни к осени. Об этом «Примечаниям» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Информация была подтверждена на стройплощадке. В паспорте объекта, который висит на ограждении «Ракушки», указано: «Начало работ: 7 июля 2020 года», «Окончание работ: 31 октября 2020 года», «Генеральный подрядчик: ООО «Гарант-Строй-Инвест».

Как сообщалось, Развожаев в середине июня объявил, что «Ракушку» уже сделали, там не такой уж и хитрый был ремонт», и пригласил артистов севастопольских театров выступать на летней эстраде. За несколько дней до этого главное управление культуры Севастополя, которое возглавляет Краснолицкий, сообщило о полной сдаче объекта в третьем квартале 2020 года, то есть до сентября.

Капремонт летней эстрады «Ракушка» за 15,5 миллиона рублей должен был завершиться 15 декабря 2019 года. Но 11 декабря 2019-го, когда работы подрядчиком — ООО «СТВ» были выполнены на 75%, заказчик — госучреждение «Андреевский дом культуры» расторг с ним госконтракт в одностороннем порядке, ничего не заплатив.

После этого в марте 2020 года на объект зашел новый подрядчик — ООО «Авангард-строй», которому пришлось уничтожать ранее выполненную работу и начать все сначала. Эта фирма должна была завершить капремонт «Ракушки» 27 апреля 2020 года. Однако 28 апреля «Андреевский дом культуры» и «Авангард-Строй» подписали допсоглашение, которым предусмотрели другой срок окончания работ — 27 мая 2020 год. Естественно, этого не произошло, и в середине июня «Андреевский дом культуры» предъявил претензию своему подрядчику — оплачивай неустойку за срыв работ.

Откуда появилась фирма «Гарант-Строй-Инвест», которая сейчас указана генподрядчиком, неизвестно. На официальном сайте госзакупок России информации о проведении соответствующих конкурсных процедур нет. Соответственно, нет в публичном доступе, чтобы могла ознакомиться общественность, и документов о работах, их стоимости и сроках.

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