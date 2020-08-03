Российский куратор Крыма решил провести отпуск на полуострове

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, который назначен Кремлем куратором по Крыму, после рабочей недели, проведенной на полуострове, решил провести там недельный отпуск.

Об этом Хуснуллин сообщил на своей странице в Instagram.

«Заканчивая эту неделю, я взял отпуск и еще недельку проведу здесь – в Крыму. Если будут новости, буду вам сообщать», – сказал российский вице-премьер.

Напомним, Хуснуллин 27 июля прибыл в Крым, чтобы оценить темпы строительства объектов «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя» (ФЦП), он осмотрел трассу «Таврида», пообещал «лично следить» за строительством канализационно-очистных сооружений «Южные» в Севастополе. Также Хуснуллин объявил о продлении ФЦП до 2024 года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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