Власть
Российский куратор Крыма решил провести отпуск на полуострове
Вице-премьер России Марат Хуснуллин, который назначен Кремлем куратором по Крыму, после рабочей недели, проведенной на полуострове, решил провести там недельный отпуск.
Об этом Хуснуллин сообщил на своей странице в Instagram.
«Заканчивая эту неделю, я взял отпуск и еще недельку проведу здесь – в Крыму. Если будут новости, буду вам сообщать», – сказал российский вице-премьер.
Напомним, Хуснуллин 27 июля прибыл в Крым, чтобы оценить темпы строительства объектов «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя» (ФЦП), он осмотрел трассу «Таврида», пообещал «лично следить» за строительством канализационно-очистных сооружений «Южные» в Севастополе. Также Хуснуллин объявил о продлении ФЦП до 2024 года.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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