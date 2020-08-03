Прогноз погоды в Крыму на понедельник 3 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 3 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (В Нижнегорском и Черноморском районах почвенная засуха), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)в восточных районах), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (Высокая пожарная опасность 4 класс), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 27, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 84 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью около 20 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 81 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер С 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 77 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 66 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью около 21 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 60 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 27, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 73 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 79 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 28, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 28 до 70 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 23, ночью около 14 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 88 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 26, в Николаевке - 24, в Севастополе - 23, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 26, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 29, в Одессе - 26, в Сочи - 27, в Турции - 30, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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