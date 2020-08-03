Происшествия
Под Коктебелем лоб в лоб столкнулись две иномарки: трое пострадавших
В лобовом столкновении двух иномарок под Коктебелем пострадали три человека.
Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по РК.
Ранее очевидцы сообщили об аварии в социальных сетях.
«Сегодня на 111 километре автомобильной дороги Алушта – Судак – Феодосия водитель автомобиля Hyundai Santa Fe двигаясь со стороны города Феодосии в направлении Коктебеля по неизвестным пока причинам совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Passat», - сообщили в пресс-службе.
В ГИБДД уточнили, что в результате аварии пострадали три человека: водитель и пассажир Hyundai и водитель Volkswagen. Пострадавшие доставлены в медучреждения. В настоящий момент полиция проводит проверку и устанавливает все причины произошедшего.
Ранее в Феодосии на трассе «Таврида» столкнулись две иномарки, в результате чего пострадали пять человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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