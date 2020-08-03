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Происшествия

Под Коктебелем лоб в лоб столкнулись две иномарки: трое пострадавших

20:14 понедельник, 3 августа 2020
Феодосия

В лобовом столкновении двух иномарок под Коктебелем пострадали три человека.

Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по РК.

Ранее очевидцы сообщили об аварии в социальных сетях.

«Сегодня на 111 километре автомобильной дороги Алушта – Судак – Феодосия водитель автомобиля Hyundai Santa Fe двигаясь со стороны города Феодосии в направлении Коктебеля по неизвестным пока причинам совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Passat», - сообщили в пресс-службе.

В ГИБДД уточнили, что в результате аварии пострадали три человека: водитель и пассажир Hyundai и водитель Volkswagen. Пострадавшие доставлены в медучреждения. В настоящий момент полиция проводит проверку и устанавливает все причины произошедшего.

Ранее в Феодосии на трассе «Таврида» столкнулись две иномарки, в результате чего пострадали пять человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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