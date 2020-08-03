Власть
Под Феодосией закрыт единственный детский сад, новый обещают построить через полтора года
В поселке Орджоникидзе на реконструкцию закрыт единственный детский сад «Алые паруса».
В администрации Феодосии сообщили, что новое дошкольное учреждение заработает не раньше конца 2021 года.
Отмечается, что в середине мая было решено провести «глубокую реконструкцию» – снести здания, а на их месте построить новый сад. По информации властей города, сейчас ведутся работы по проектированию.
«Электронный аукцион на строительно-монтажные работы будет объявлен ориентировочно в 4 квартале 2020 года. Срок выполнения строительно-монтажных работ 12 месяцев, то есть конец 2021 года», – говорится в сообщении.
При этом родители вынуждены возить детей в детские сады Феодосии и Коктебеля, а власти сообщили, что не могут организовать для этого автобусы.
По словам главы администрации города Сергея Бовтуненко, воспитанников сада было решено перевести в помещения школы №6, которая находится в Орджоникидзе. Однако для этого там необходимо провести ремонт.
Чиновник отметил, что работы должны закончится 30 сентября этого года.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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