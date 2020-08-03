Курортный сезон
Развитие сюжета: В санатории «Форос» уволили казака, который гонял нагайкой туристов ● Отдыхающих в Крыму прогоняют с пляжа нагайкой ● Эксперты назвали самые популярные крымские курорты на бархатный сезон ● Отдых в некоторых отелях Крыма подорожал в пять раз ● В Ялте обнаружили пять пляжей, используемых без разрешительных документов
Отдыхающих в Севастополе россиян на лето оставили без денег
Крым и Краснодарский край неформально признали более приоритетными курортами.
Приезжающие в Севастополь туристы этим летом не смогут получить компенсацию части расходов на отдых. Об этом сообщила вице-губернатор региона Мария Литовко.
Ранее сообщалось, что правительство России готово частично компенсировать траты гражданам, которые до конца текущего года проведут отдых в российских регионах. Планируется, что турист сможет вернуть от 5 до 15 тысяч в зависимости от стоимости выбранного тура.
«Краснодарский край, Крым и Севастополь вступают в эту программу с 1 октября», – отметила Мария Литовко.
Таким образом, компенсации обойдут стороной не только приехавших в Севастополь в пик туристического сезона, но и тех, кто решит посетить город-герой в сентябре.
По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, в программе примут участие «все регионы страны от Калининграда до Владивостока».
Однако россияне, выбравшие для отдыха популярные курорты Крыма и Краснодарского края, компенсацию сейчас получить не смогут. «Скидка» для них будет доступна только с 1 октября, сообщал «РБК» со ссылкой на главу Федерального агентства.
Вероятнее всего, новая программа должна привлечь внимание россиян к не самым популярным местам отдыха – а Крым, Севастополь и Краснодарский край популярностью у граждан пользуются.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
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