Отдыхающих в Севастополе россиян на лето оставили без денег

Крым и Краснодарский край неформально признали более приоритетными курортами.

Приезжающие в Севастополь туристы этим летом не смогут получить компенсацию части расходов на отдых. Об этом сообщила вице-губернатор региона Мария Литовко.

Ранее сообщалось, что правительство России готово частично компенсировать траты гражданам, которые до конца текущего года проведут отдых в российских регионах. Планируется, что турист сможет вернуть от 5 до 15 тысяч в зависимости от стоимости выбранного тура.

«Краснодарский край, Крым и Севастополь вступают в эту программу с 1 октября», – отметила Мария Литовко.

Таким образом, компенсации обойдут стороной не только приехавших в Севастополь в пик туристического сезона, но и тех, кто решит посетить город-герой в сентябре.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, в программе примут участие «все регионы страны от Калининграда до Владивостока».

Однако россияне, выбравшие для отдыха популярные курорты Крыма и Краснодарского края, компенсацию сейчас получить не смогут. «Скидка» для них будет доступна только с 1 октября, сообщал «РБК» со ссылкой на главу Федерального агентства.

Вероятнее всего, новая программа должна привлечь внимание россиян к не самым популярным местам отдыха – а Крым, Севастополь и Краснодарский край популярностью у граждан пользуются.

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