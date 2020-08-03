Власть
Одиозный украинский политик уехал в отпуск в Крым
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Нардеп Виктор Медведчук и его жена, телеведущая Оксана Марченко отправились в Крым на отдых.
Депутат Верховной Рады от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук вместе со семьей уехал в отпуск на Крымский полуостров. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщило издание Крым.Реалии.
Отмечается, что данную информацию подтвердил пресс-секретарь нардепа Олег Бабанин.
«Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму», - заявил Бабанин, отказываясь сообщить подробности.
Как отметило издание, Медведчук с женой Оксаной Марченко в воскресенье примерно в 14:30 въехал в Крым через пункт пропуска Каланчак. В автомобиле с депутатом и Марченко было еще несколько человек.
Напомним, Виктор Медведчук, кум президента РФ Владимира Путина, владеет в Крыму недвижимостью и бизнесом.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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