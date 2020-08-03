Новое крупное ДТП на трассе «Таврида»: пятеро пострадавших

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В Феодосии столкнулись две иномарки, в результате чего пострадали пять человек, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По информации ведомства, ДТП произошло накануне вечером на трассе «Таврида».

Водитель Kia Sorrento начал обгонять Volkswagen Passat, но не справился с управлением, столкнулся боком и опрокинул автомобиль на крышу.

В результате аварии пострадали пять человек, однако от госпитализации они отказались.

Сотрудники МЧС провели противопожарные действия и ликвидировали последствия ДТП.

Ранее в Крыму на трассе «Таврида» произошла смертельная авария с микроавтобусом Mercedes-Benz, который осуществлял перевозку пассажиров из Краснодара в Севастополь.

В результате столкновения с грузовиком погибли девять человек, в том числе водитель автобуса. Еще пятеро находятся в тяжелом состоянии. Известно, что среди пассажиров были туристы из Краснодарского и Хабаровского краев, Сургута, Омска и крымчане.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Что говорят в Крыму о страшной аварии на «Тавриде». Крымчан шокировало крупное ДТП в Белогорском районе, унесшее жизни девяти человек. В соцсетях многие связывают случившееся с особенностями новой трассы «Таврида».

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