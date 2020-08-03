Происшествия
Новое крупное ДТП на трассе «Таврида»: пятеро пострадавших
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В Феодосии столкнулись две иномарки, в результате чего пострадали пять человек, сообщает пресс-служба МЧС РК.
По информации ведомства, ДТП произошло накануне вечером на трассе «Таврида».
Водитель Kia Sorrento начал обгонять Volkswagen Passat, но не справился с управлением, столкнулся боком и опрокинул автомобиль на крышу.
В результате аварии пострадали пять человек, однако от госпитализации они отказались.
Сотрудники МЧС провели противопожарные действия и ликвидировали последствия ДТП.
Ранее в Крыму на трассе «Таврида» произошла смертельная авария с микроавтобусом Mercedes-Benz, который осуществлял перевозку пассажиров из Краснодара в Севастополь.
В результате столкновения с грузовиком погибли девять человек, в том числе водитель автобуса. Еще пятеро находятся в тяжелом состоянии. Известно, что среди пассажиров были туристы из Краснодарского и Хабаровского краев, Сургута, Омска и крымчане.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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