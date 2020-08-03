Несмотря на статус «кума Путина» Медведчука лишили имущества в Крыму

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Ялтинские угодья изъяты из владения компании, конечным бенефициаром которой является Оксана Марченко — жена депутата Верховной Рады Медведчука.

Компания «Укрснаб», связанная с семьей украинского политика Виктора Медведчука — кума президента России Владимира Путина, лишена актива в Ялте. Минимущества Крыма победило компанию, обжаловав в апелляционной инстанции вынесенное в пользу частного предприятия решение Арбитражного суда Республики Крым, в борьбе за окруженный заповедным территориями участок возле горного озера Магоби-2. «Из чужого незаконного владения» ООО «Фирма «Укрснаб» отобраны 10 гектаров драгоценной южнобережной земли.

Как сообщалось ранее, министерство, инициировав в 2018 году тяжбу, требовало: изъять у ООО «Фирма Укрснаб», администрации Ялты упомянутый выше участок в пользу министерства; обязать ООО «Фирма Укрснаб» и администрацию Ялты передать этот надел министерству; прекратить право муниципальной собственности Ялты на эту землю. В ходе процесса министерство изменило свою позицию, отказавшись от требований о передаче участка министерству и прекращении права муниципальной собственности на землю. Арбитражный суд Республики Крым в 2019 году отказал министерству в удовлетворении его требования об изъятии земли, признав его несостоятельным, и назвал ООО «Фирма Укрснаб» «законным арендатором» надела. Это решение в мае этого года было изменено в пользу минимущества Крыма 21-м арбитражным апелляционным судом, который постановил «исковые требования министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым в части истребования из чужого незаконного владения земельного участка удовлетворить».

«Истребовать из чужого незаконного владения общества с ограниченной ответственностью «Фирма Укрснаб», администрации города Ялты Республики Крым в пользу министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым земельный участок с кадастровым номером 90:25:050801:512, расположенный по адресу: Республика Крым, город Ялта, поселок городского типа Виноградное, в районе водохранилища «Магоби-2», — сказано в постановлении 21-го арбитражного апелляционного суда.

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