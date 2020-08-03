Власть
На юге Крыма продлили запрет на посещение лесов и разведение костров
фото © Новости Крыма
В южных районах Крыма вновь объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.
Об этом сообщает МЧС Крыма.
Ограничения на разведение костров и посещение лесов продлены до 4 августа.
«Запрещается посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы; разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах; выжигать сухую растительность», - предупредили в ведомстве.
Спасатели объясняют, что ограничения вводятся для сохранения зеленых зон в регионе, так как в этом году МЧС участвовали в тушении 60 лесных пожаров. Большая часть возгораний произошла из-за неосторожного обращения с огнем.
В конце июля министерство также предупредило о чрезвычайной опасности до 1 августа.
Также 9 апреля в республике установили особый противопожарный режим.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе еще три недели нельзя будет ходить в лес. В Севастополе продлили особый противопожарный режим, который действует на территории города с весны из-за засушливой погоды.
В Крыму продлили запрет на посещение лесов. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым продлило еще на три недели ограничение на посещение лесов.
Ялтинцам, чьи дома граничат с лесами, поручили запасаться водой и огнетушителями. На территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым с 09.07.2020 по 30.07.2020 вводится особый противопожарный режим.
В Киеве открыли уголовное производство из-за «умышленного уничтожения» заповедников в Крыму. Об этом сообщает Представительство президента Украины в АРК.
Стабильный рост: в Крыму 36 новых заражений коронавирусом
За 2 августа на территории Республики Крым подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Маск рассказал подробности о разработке мозговых чипов
Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск объяснил возможности мозговых чипов, которые разрабатывает его стартап. Они дадут людям возможность слышать звуки за пределами привычных частот.
Еще один автобус разбился в Крыму: 14 пострадавших
Четырнадцать пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Севастополе.
вчера
В Крыму ожидается крупный град, ливни и шквалы
24 часа назад
В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса
24 часа назад
Что говорят в Крыму о страшной аварии на «Тавриде»
13 часов назад
«Город задыхается». Жители Судака просят ускорить строительство очистных
Жители Судака попросили депутата Госдумы России из Крыма Руслана Бальбека ускорить строительство очистных сооружений в городе.