На юге Крыма продлили запрет на посещение лесов и разведение костров

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В южных районах Крыма вновь объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.

Об этом сообщает МЧС Крыма.

Ограничения на разведение костров и посещение лесов продлены до 4 августа.

«Запрещается посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы; разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах; выжигать сухую растительность», - предупредили в ведомстве.

Спасатели объясняют, что ограничения вводятся для сохранения зеленых зон в регионе, так как в этом году МЧС участвовали в тушении 60 лесных пожаров. Большая часть возгораний произошла из-за неосторожного обращения с огнем.

В конце июля министерство также предупредило о чрезвычайной опасности до 1 августа.

Также 9 апреля в республике установили особый противопожарный режим.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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