Мощный иммунный ответ на коронавирус оказался опасным для жизни пациентов

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Коронавирус, попадая в организм человека, вызывает мощную ответную реакцию иммунитета, которая, в свою очередь мешает борьбе с распространением инфекции.

Такой вывод ученых из Университета Сан-Франциско опубликовал специализированный портал MedicalXpress.

Эксперты выяснили, что организм пытается противостоять вирусу уже через несколько минут после заражения и именно из-за скорой и мощной реакции иммунитета впоследствии у пациентов на 11-й день заболевания часто развивается тяжелая пневмония, известная как острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).

При этом на вирус гриппа, который является цитопатическим, иммунная система человека срабатывает не так бурно, несмотря на то что если поместить его к клеткам человека в чашке Петри, то они разрываются в течение 18 часов. Если то же самое проделать с новым коронавирусом, некоторые клетки вообще не погибают.

В ходе своего исследования ученые также установили, что коронавирус способен проникать и заражать не только клетки дыхательной системы человека, но и части других органов. Он действует с помощью белковых шипов, которые легко «разрезают» защитный барьер человеческой клетки. Однако органы дыхания являются самым легким путем для проникновения инфекции в организм, говорится в материале портала от 31 июля.

Информация о распространении коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, впервые появилась в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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