Местный житель обворовал через балкон постоялицу одной из гостиниц Ялты

Сотрудники полиции Ялты задержали подозреваемого в краже вещей, принадлежащих отдыхающей, которая остановилась в одной из гостиниц курорта.

Об этом сообщили в УМВД РФ по Ялте.

«Постоялица одной из курортных гостиниц обратилась в полицию Ялты с заявлением о пропаже из своего номера фотоаппарата, планшета и мобильного телефона, определив ущерб в сумме около 44 тыс руб. Выехавшая по указанному адресу следственно-оперативная группа произвела осмотр места происшествия, сотрудники полиции также опросили возможных свидетелей и проверили наличие камер видеонаблюдения», – рассказали правоохранители.

По их информации, в ходе разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого, которым оказался 41-летний житель Ялты. Установлено, что мужчина проник в номер через незапертую дверь балкона. «Похищенное имущество было изъято у него частично, поскольку часть вещей злоумышленник успел продать. Под тяжестью улик подозреваемый дал признательные показания», – сообщили полицейские.

В управлении МВД по Ялте отметили, что следователем отдела полиции «Алупкинский» возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ, согласно которой за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище, злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Мужчина в настоящее время взят под стражу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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