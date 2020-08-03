Происшествия
Местный житель обворовал через балкон постоялицу одной из гостиниц Ялты
Сотрудники полиции Ялты задержали подозреваемого в краже вещей, принадлежащих отдыхающей, которая остановилась в одной из гостиниц курорта.
Об этом сообщили в УМВД РФ по Ялте.
«Постоялица одной из курортных гостиниц обратилась в полицию Ялты с заявлением о пропаже из своего номера фотоаппарата, планшета и мобильного телефона, определив ущерб в сумме около 44 тыс руб. Выехавшая по указанному адресу следственно-оперативная группа произвела осмотр места происшествия, сотрудники полиции также опросили возможных свидетелей и проверили наличие камер видеонаблюдения», – рассказали правоохранители.
По их информации, в ходе разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого, которым оказался 41-летний житель Ялты. Установлено, что мужчина проник в номер через незапертую дверь балкона. «Похищенное имущество было изъято у него частично, поскольку часть вещей злоумышленник успел продать. Под тяжестью улик подозреваемый дал признательные показания», – сообщили полицейские.
В управлении МВД по Ялте отметили, что следователем отдела полиции «Алупкинский» возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ, согласно которой за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище, злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Мужчина в настоящее время взят под стражу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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