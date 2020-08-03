Маск рассказал подробности о разработке мозговых чипов

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Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск объяснил возможности мозговых чипов, которые разрабатывает его стартап. Они дадут людям возможность слышать звуки за пределами привычных частот.

Об этом сообщает The Independent.

Налаживание прямой связи между компьютером и мозгом человека является, по словам Маска, конечной целью проекта. Предприниматель добавил, что благодаря данной технологии можно будет транслировать музыку прямо в мозг или регулировать уровень гормонов человека.

Как отмечает издание, чип позволит снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях. Устройство стимулирует высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ.

Маск особо подчеркнул, что при помощи этого изобретения люди с повреждениями головного мозга смогут восстановить подвижность конечностей.

В июле 2019 года Маск впервые рассказал о разработках способа прямого подключения человеческого мозга к компьютеру на презентации Neuralink в Сан-Франциско. Компания разработала гибкие «нити» толщиной 4–6 микрометров, вживляющиеся с помощью игл. Чтобы безопасно довести их до мозга, компания также разработала нейрохирургического робота. Системой можно будет управлять с помощью смартфона.

К тестированию технологии на людях ученые планировали приступить во II квартале 2020 года. Для этого необходимо получить одобрение управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

В разработку технологии было вложено $150 млн, из них сам Илон Маск вложил $100 млн.

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