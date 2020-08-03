Керченский «Океан» получил рекордный штраф от КФС

Контрольно-дисциплинарный комитет Крымского футбольного союза вынес рекордный в своей истории штраф. По совокупности нарушений керченский футбольный клуб «Океан» был оштрафован на 80 тысяч рублей.

На 5000 рублей керченский клуб был оштрафован за то, что не обеспечил установку пресс-волла при проведении послематчевой пресс-конференции после встречи 21-го тура с бахчисарайским «Кызылташем».В тот день у «Океана» вообще что-то пошло не так, не только не удержали победный счет в игре с бахчисарайцами и не выставили пресс-волл, но и не обеспечили интернет-трансляцию матча. А поскольку в нынешнем чемпионате керчане уже один раз лишали болельщиков возможности посмотреть игру 4-го тура с ялтинским «Инкомспортом», то «рецидив» стоил «Океану» 10 тысяч рублей.

На двух своих домашних матчах керченский клуб не обеспечил необходимое по Регламенту возобновления чемпионата ПЛ КФС количество игровых мячей — 21 штука. На игру с том же «Кызылташем» предоставил 12 мячей, на встречу с «Севастополем» — и того девять. Разница в три мяча не повлияла на размер штрафа: по 5000 за каждый из «эпизодов». Итого 10 тысяч рублей — за недостающие мячи.

Ну а «вишенкой на торте» стало решение КДК «поставить керчан «на счетчик». Дело в том, что по состоянию на 30 июля — дату заседания КДА КФС — у «Океана» имелась задолженность по оплате 11 штрафов, наложенных согласно решениям Контрольно-дисциплинарного комитета, по которым истекли установленные сроки оплаты, в размере 110 тысяч рублей. Один из штрафов — наследие еще прошлого сезона.

КДК принял решение «за неоплату штрафов в установленный Регламентом срок 30 дней, увеличить «Океану» сумму неоплаченных штрафов на 50%, что составляет 55 000 рублей».

Итого — 80 тысяч рублей. С учетом неоплаченных ранее штрафов, керчане уже «попадают» Крымскому футбольному союзу на 190 тысяч. До конца чемпионата — шесть туров, включая сегодняшний. За это время «Океан» вполне может преодолеть отметку в «200ТР+». С учетом, что у клуба в последние годы были и остаются финансовые проблемы, можно предположить, что в оставшихся матчах керчане будут обозначать борьбу, и на следующий сезон станут участниками Открытого чемпионата Крыма среди любительских команд. Там и штрафы, и затраты на содержание клуба поменьше.

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