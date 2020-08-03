Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +24
море +23

Спорт

Керченский «Океан» получил рекордный штраф от КФС

09:50 понедельник, 3 августа 2020
Керчь

Контрольно-дисциплинарный комитет Крымского футбольного союза вынес рекордный в своей истории штраф. По совокупности нарушений керченский футбольный клуб «Океан» был оштрафован на 80 тысяч рублей.

На 5000 рублей керченский клуб был оштрафован за то, что не обеспечил установку пресс-волла при проведении послематчевой пресс-конференции после встречи 21-го тура с бахчисарайским «Кызылташем».В тот день у «Океана» вообще что-то пошло не так, не только не удержали победный счет в игре с бахчисарайцами и не выставили пресс-волл, но и не обеспечили интернет-трансляцию матча. А поскольку в нынешнем чемпионате керчане уже один раз лишали болельщиков возможности посмотреть игру 4-го тура с ялтинским «Инкомспортом», то «рецидив» стоил «Океану» 10 тысяч рублей.

На двух своих домашних матчах керченский клуб не обеспечил необходимое по Регламенту возобновления чемпионата ПЛ КФС количество игровых мячей — 21 штука. На игру с том же «Кызылташем» предоставил 12 мячей, на встречу с «Севастополем» — и того девять. Разница в три мяча не повлияла на размер штрафа: по 5000 за каждый из «эпизодов». Итого 10 тысяч рублей — за недостающие мячи.

Ну а «вишенкой на торте» стало решение КДК «поставить керчан «на счетчик». Дело в том, что по состоянию на 30 июля — дату заседания КДА КФС — у «Океана» имелась задолженность по оплате 11 штрафов, наложенных согласно решениям Контрольно-дисциплинарного комитета, по которым истекли установленные сроки оплаты, в размере 110 тысяч рублей. Один из штрафов — наследие еще прошлого сезона.

КДК принял решение «за неоплату штрафов в установленный Регламентом срок 30 дней, увеличить «Океану» сумму неоплаченных штрафов на 50%, что составляет 55 000 рублей».

Итого — 80 тысяч рублей. С учетом неоплаченных ранее штрафов, керчане уже «попадают» Крымскому футбольному союзу на 190 тысяч. До конца чемпионата — шесть туров, включая сегодняшний. За это время «Океан» вполне может преодолеть отметку в «200ТР+». С учетом, что у клуба в последние годы были и остаются финансовые проблемы, можно предположить, что в оставшихся матчах керчане будут обозначать борьбу, и на следующий сезон станут участниками Открытого чемпионата Крыма среди любительских команд. Там и штрафы, и затраты на содержание клуба поменьше.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

ФК «Евпатория» не смог получить чемпионский титул досрочно. Матчи 22 тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза прошли в среду.

ФК «Евпатория» в шаге от чемпионства. В Крыму сыграны матчи 21-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

Лидер чемпионата Крыма по футболу «Евпатория» разгромила «ТСК-Таврию». Лидер чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза «Евпатория» в 20-м туре, который прошел в воскресенье, разгромила со счетом 3:0 на своем поле команду «ТСК-Таврия» из Симферополя.

Симферополец Даниил Хлусевич забил свой первый мяч в РПЛ. Выступающий за тульский «Арсенал» 19-летний симферополец Даниил Хлусевич забил свой первый мяч в российской Премьер-лиге, сообщает портал Крымский спорт.

Коронавирус в Крыму
Стабильный рост: в Крыму 36 новых заражений коронавирусом

Стабильный рост: в Крыму 36 новых заражений коронавирусом

За 2 августа на территории Республики Крым подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Маск рассказал подробности о разработке мозговых чипов

Маск рассказал подробности о разработке мозговых чипов

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск объяснил возможности мозговых чипов, которые разрабатывает его стартап. Они дадут людям возможность слышать звуки за пределами привычных частот.

Власть
«Город задыхается». Жители Судака просят ускорить строительство очистных

«Город задыхается». Жители Судака просят ускорить строительство очистных

Жители Судака попросили депутата Госдумы России из Крыма Руслана Бальбека ускорить строительство очистных сооружений в городе.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации