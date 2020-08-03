Общество
Какой сегодня праздник 3 августа
фото © pixabay.com
Сегодня, 3 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День арбуза (Watermelon Day)
Фото pixabay.com
3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник – День арбуза (Watermelon Day).
Свою историю он ведет из США, где отмечается как Национальный День арбуза (National Watermelon Day). Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Здесь этот сладкий и вкусный фрукт (а вернее – ягода) является столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый хот-дог.
День памяти пророка Иезекииля
Святой пророк Иезекииль жил в 6 веке до Рождества Христова. Родился в городе Сарире, происходил из колена Левиина, был священником и сыном священника Вузия. Во второе нашествие на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора, в 25-летнем возрасте Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иехонией II и многими другими иудеями.
Святой пророк Иезекииль имел от Господа дар чудотворения. Он, как и пророк Моисей, молитвой к Богу разделил воды реки Ховара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк испросил у Бога умножения пищи для голодавших.
Онуфрий Молчаливый
В этот день чествуют преподобного Онуфрия Печерского, жившего в Киеве в 12 веке. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где в настоящее время находятся его нетленные мощи. Сведения о жизни преподобного и обстоятельства, при которых его начали почитать как святого, не сохранились. Известно лишь, что Онуфрий соблюдал молчаливый затвор, как и многие киево-печерские монахи, например, Феодор Молчальник.
Также сегодня, 3 августа, отмечают такие праздники:
- Гражданский праздник в Канаде
- День поцелуев с зеркалом
- Международный день алопеции (International Alopecia Day)
- День еды (Food Day) в Канаде
- День кучки орехов (National Grab Some Nuts Day) в США
- День клоуна (National Clown Day) в США
- День посадки деревьев в Нигере
- День горчицы (National Mustard Day) в США
- День независимости Нигера
- День флага Венесуэлы
- День Сан-Сальвадора в Сальвадоре
- День вооруженных сил в Экваториальной Гвинее
- День жертв колонизации в Гвинея-Бисау
Сегодня именины празднуют: Иван, Федор, Георгий, Анисим (Онисим), Онуфрий, Семен (Симеон), Евгений, Ревокат, Анна, Иезекииль.
Что происходило 3 августа в прошлые годы
1546 - господство религиозной реакционной политики в Европе: был повешен французский издатель Этьен Доле за печатание работ гуманистов.
1799 - российские военные корабли впервые свободно прошли через проливы Босфор и Дарданеллы, Турция предоставила данное право.
1921 - русский поэт Серебряного века Николай Гумилев был арестован петроградскими чекистами.
1927 - между Берлином (Германия) и Буэнос-Айресом (Аргентина) впервые проведен сеанс телефонной связи.
1932 - дуче Италии Бенито Муссолини нагнетает обстановку в стране: он объявил борьбу с пацифизмом (движение за мир).
1950 - Совет Безопасности ООН заблокировал вступление Китая в ООН.
1960 - Франция предоставила независимость африканскому государству Нигер.
1980 - XXII Олимпийские игры торжественно закрылись в Москве (игры стали известны тем, что около 50 стран бойкотировали их проведение, в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан).
1988 - немецкий летчик-любитель Матиас Руст досрочно выпущен из советской тюрьмы: попал туда за то, что умудрился посадить самолет на Красной площади.
1995 - талибы в районе Кандагара захватили экипаж, совершившего экстренную посадку, самолета Ил-76 (на основании этих событий был снят фильм «Кандагар»).
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 августа. Какие праздники будут завтра?
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