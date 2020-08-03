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Илья Авербух отдыхает в Крыму с Елизаветой Арзамасовой
фото © Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Летние сборы школы фигурного катания в Симферополе в разгаре. В план тренировок юных фигуристов вошли и мастер-классы призера Олимпиады Ильи Авербуха.
Кстати, на полуострова он приехал не один – с ним невеста, актриса Елизавета Арзамасова.
От влюбленной пары родители учеников в восторге: молодые везде вместе, и это очень мило и здорово. В Крым они приехали не только тренироваться, но и набраться сил у моря, ведь в скором времени работа в Москве накроет с головой. А пока каникулы, милые не спускают друг с друга влюбленных глаз.
Но где пара проводит время – неизвестно. В субботу, 1 августа, актриса опубликовала в своем Instagram пост на фоне скал, — пишет КП-Крым.
— Иногда на воде устойчивее, чем на суше. И безопаснее. Уплыл себе, и берега только на горизонте. Никакой лишней информации и звуков, — отметила она.
Фанаты в комментариях сразу же принялись дискутировать: одни предполагают, что невеста Ильи Авербуха сейчас в Балаклаве, другие же думают, что за спиной у актрисы скалы Фиолента. Но в том, что звезда отдыхает в Крыму, никто даже не сомневается.
И хоть влюбленные не любят публичности в отношениях, их поклонники знают о личной жизни звезд. Так, Арзамасову поздравили с Ильиным днем. Кстати, именно этим летом 46-летний Илья Авербух и 25-летняя Елизавета Арзамасова рассекретили свои отношения. Общие друзья сразу решили – скоро свадьба.
Пока неизвестно, сколько именно пара пробудет в Крыму, ведь призер Олимпиады Илья Авербух — продюсер шоу «Ледниковый период», и ему нужно будет вернуться в Москву. У Елизаветы Арзамасовой же сейчас менее насыщенный график, ведь театры еще не начали полноценно работать.
Напомним, об отношениях пары фанаты узнали 7 июля 2020 года. Тогда призера Олимпийских игр заметили вместе с актрисой Елизаветой Аразамасовой в одном из московских кафе. Когда слух об этом разлетелся по всему Интернету, влюбленные отрицать фактов не стали – между ними действительно близкие отношения.
— Мы с Лизой встречаемся. Я всегда отрицал все истории, потому что они все были лживые, но здесь правда, — отметил Авербух.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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