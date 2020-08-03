«Хочешь попасть на пляж - получи плеткой» - из крымских сетей

фото © скрин видео

«Звездой соцсетей» стал охранник крымского санатория «Форос», который прогонял отдыхающих с пляжа при помощи нагайки.

Крымчане увидели в этом происшествии нездоровую тенденцию.

Видео инцидента опубликовала в Instagram пользовательница под ником @slava_bred. По данным женщины, она с семьей отдыхала на форосском пляже, но в какой-то момент к ним подошел охранник и, угрожая нагайкой, стал их оттуда прогонять.

«Сегодня угрожал плетью мне, моей семье и моему ребенку четырех лет, лишь потому, что мы приехали на пляж, который посещали шесть лет подряд. И сегодня, как оказалось, он каким-то чудом стал лечебным пляжем санатория «Форос», – написала автор видео. По ее информации, во время конфликта охранник выбил из ее рук телефон, в результате чего тот разбился.

Крымчан это происшествие возмутило до глубины души.

Ludvika Papadopoulou Оказалось, что писать в центре города не самое плохое. Теперь нагайки в ход пошли. Пойдешь на пляж в один день, окажешься покалеченным или убитым. И ведь не местный этот нелюдь...

Ильдар Ибрагимов Добро пожаловать в Крым. Все включено...

Marina Popova Почему за свое законное право свободного доступа к морю люди терпят издевательство над собой?

Павел Катран‎ Когда тебе дали совсем чуть-чуть власти и у тебя «снесло крышу»... Крым – зона беспредела, иначе бы вот этот «мужественный кизяк» без лошади уже сидел бы в СИЗО, наслаждаясь общением с сокамерниками…

Наталья Сергеева Это что вообще за выходки?!? Может крепостное право вернули, а мы не в курсе?!

Olga Shepilova Лечебные пляжи и в Союзе были закрытыми, вход на них – только по санаторным книжкам. Но вот эта плеть в руках – явный перебор. Так и напрашивается подпись к фото «Крым. Рады каждому«(

Ilya Bolshedvorov ...Это прекрасно, когда пляжи поделили на те, которые для элиты, и те, которые для разного нищего быдла, то есть для всех нас. И еще, прекрасно, когда казаки вместо службы занимаются охраной покоя элиты.

Вадим Шойму Я не знаю, что должны сделать люди на пляже, чтобы он достал оружие. Но вряд ли люди в плавках и купальниках могли чем-то угрожать. Случай вопиющий, нарушение налицо, не имеет права охранник угрожать жизни и здоровью.

Наталья Сергеева Не оправдываю хамства, но настолько задолбали уже эти заборы и «хозяева» пляжей! Везде только и читаешь – выгоняли там, выгоняли сям... Раньше было еще больше людей, но такой <ерунды> не было!! А сейчас куда ни плюнь – все частное или в аренде! Людьми нужно оставаться в любой ситуации, а уж если на работе – нервы в кулак! Изначально, вид охраны с плеткой – это перебор!!!

Александр Горный Дно крымского туризма нащупано... Оно рядом. Санаторий “Форос» смог пробить дно туризма своими гопниками с нагайками. Очень жаль, репутация нарабатывается годами, а разрушается в один миг...

Лина Пахомова Ой, как же хочется посмотреть на реакцию верхов!!! Если, конечно, с небес спустятся.

Татьяна Кутеева

Это, конечно, дно... Жаль, что не изменить ничего... Хотя… Хотела бы я узнать о том, как этого «старосту» отходят его же плетью как минимум.

Вскоре последовала реакция санатория «Форос», на чьем пляже произошел инцидент. Руководство оздоровительного учреждения сообщило, что «с участником конфликта договор расторгнут». Но комментаторам этого показалось мало.

Участники обсуждения считают, что проблема заключается не в отдельно взятом охраннике из Фороса, а во всем российском казачестве, которое действует в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В санатории «Форос» уволили казака, который гонял нагайкой туристов. В южнобережном санатории «Форос» расторгнули договор с охранником, который прогонял туристов с пляжа, замахиваясь нагайкой.

Эксперты назвали самые популярные крымские курорты на бархатный сезон. Российский сервис бронирования жильявыявил, на каких морских курортах предпочитают курортники отдохнуть в начале осени 2020.

Отдых в некоторых отелях Крыма подорожал в пять раз. Некоторые отельеры Крыма повысили цены на отдых в пять раз в связи с высоким спросом на отечественные курорты в период пандемии.

В Ялте обнаружили пять пляжей, используемых без разрешительных документов. Сотрудники МЧС Крыма в период с 21 по 24 июля 2020 года проводили мероприятия по мониторингу степени исполнения законодательства по обеспечению безопасности людей на водных объектах в границах муниципального образования городской округ Ялта.