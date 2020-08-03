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Власть

«Город задыхается». Жители Судака просят ускорить строительство очистных

09:28 понедельник, 3 августа 2020
Судак
«Город задыхается». Жители Судака просят ускорить строительство очистных

фото © Крым.реалии

Жители Судака попросили депутата Госдумы России из Крыма Руслана Бальбека ускорить строительство очистных сооружений в городе.

Российский депутат утверждает, что обратиться с этой просьбой к главе Крыма Сергею Аксенову.

«В Судаке необходимо строительство и ремонт очистных, действует программа ФЦП. Сейчас ищут нового подрядчика, однако процесс затянулся. Учитывая огромный туристический поток, жару – город задыхается. Жители просили ускорить процесс выбора нового подрядчика - по этому поводу обращусь к главе Крыма», – написал Бальбек в Facebook.

Ранее сообщалось, что власти Крыма хотели расторгнуть контракт с подрядчиком системы подачи канализационных стоков Судака, который дважды провалил срок по сдаче документации. По словам вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, документация по коллектору в Судаке должна была быть сдана еще 18 марта, срок передвинули на 2 июня, но он также сорван.

Власти Крыма допустили ряд срывов строительства крупных объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2022 года», многие объекты на гране срыва или уже подвергаются консервации как незавершенное строительство.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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