Глава ВОЗ призвал готовиться к затяжной пандемии

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Пандемия коронавирусной инфекции может принять «затяжной» характер, а ее эффекты могут ощущаться на протяжении ближайших десятилетий, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Как информирует Радио Свобода, чрезвычайный комитет ВОЗ собрался 1 августа, чтобы оценить ситуацию спустя шесть месяцев после того, как вспышка коронавирусной инфекции в Китае была объявлена международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Это произошло в конце января. Ряд экспертов и политиков - в том числе президент США Дональд Трамп подвергали ВОЗ критике за слишком медленную, по их мнению, реакцию на развитие эпидемии. Глава ВОЗ в субботу заявил, что чрезвычайная ситуация была объявлена в момент, когда за пределами Китая не умер еще ни один человек.

Сейчас число жертв, по подсчетам института Джонса Хопкинса, во всем мире превысило 680 тысяч, а число инфицированных приближается к 18 миллионам. Пандемия была объявлена в начале марта, когда вирус стал быстро распространяться в Европе.

Карантинные меры, введенные в большинстве стран мира в марте, в мае-июне были ослаблены после некоторого замедления роста числа новых инфицированных. В ряде стран, однако, коронавирус в последнее время начал вновь быстро распространяться. Возвращаются и ограничения. В Мельбурне – втором по численности населения городе Австралии – людям без уважительных причин запретили выходить из дома с 8 вечера до 5 утра. Такой режим должен продлиться шесть недель. Ряд ограничений был вновь введен на этой неделе в некоторых регионах Испании и Великобритании.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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