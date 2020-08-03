Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Врач перечислил главные ошибки при коронавирусе ● В Крыму назвали условия возвращения к дистанционному обучению в школах ● Коронавирус за сутки выявлен у трех человек в Севастополе ● В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса ● Астролог предсказал вторую и третью волну коронавируса до конца года
Глава ВОЗ призвал готовиться к затяжной пандемии
фото © rbc.ru
Пандемия коронавирусной инфекции может принять «затяжной» характер, а ее эффекты могут ощущаться на протяжении ближайших десятилетий, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
Как информирует Радио Свобода, чрезвычайный комитет ВОЗ собрался 1 августа, чтобы оценить ситуацию спустя шесть месяцев после того, как вспышка коронавирусной инфекции в Китае была объявлена международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Это произошло в конце января. Ряд экспертов и политиков - в том числе президент США Дональд Трамп подвергали ВОЗ критике за слишком медленную, по их мнению, реакцию на развитие эпидемии. Глава ВОЗ в субботу заявил, что чрезвычайная ситуация была объявлена в момент, когда за пределами Китая не умер еще ни один человек.
Сейчас число жертв, по подсчетам института Джонса Хопкинса, во всем мире превысило 680 тысяч, а число инфицированных приближается к 18 миллионам. Пандемия была объявлена в начале марта, когда вирус стал быстро распространяться в Европе.
Карантинные меры, введенные в большинстве стран мира в марте, в мае-июне были ослаблены после некоторого замедления роста числа новых инфицированных. В ряде стран, однако, коронавирус в последнее время начал вновь быстро распространяться. Возвращаются и ограничения. В Мельбурне – втором по численности населения городе Австралии – людям без уважительных причин запретили выходить из дома с 8 вечера до 5 утра. Такой режим должен продлиться шесть недель. Ряд ограничений был вновь введен на этой неделе в некоторых регионах Испании и Великобритании.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус за сутки выявлен у трех человек в Севастополе. Три новых случаев коронавируса выявлено в Севастополе за прошедшие сутки.
В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса. За 1 августа на территории Республики Крым подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции.
Астролог предсказал вторую и третью волну коронавируса до конца года. Весь мир, в том числе и Россия, до конца года переживет не только вторую, но и третью волну коронавируса.
Минздрав России обещает массовую вакцинацию населения от COVID-19 в октябре. Россия планирует в октябре начать массовую вакцинацию граждан от COVID-19, сказал 1 августа российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает Радіо Свобода.
«Наводить порядок»: Поклонская хочет приехать в Феодосию со спецназом
Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о желании приехать в Феодосию со спецназом для наведения порядка.
Врач перечислил главные ошибки при коронавирусе
Отказ от ношения масок при контактах с другими людьми является одной из главных ошибок, которую совершают во время отмены ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в беседе с «Комсомольской правдой».
В санатории «Форос» уволили казака, который гонял нагайкой туристов
В южнобережном санатории «Форос» расторгнули договор с охранником, который прогонял туристов с пляжа, замахиваясь нагайкой.
Еще один автобус разбился в Крыму: 14 пострадавших
Четырнадцать пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Севастополе.
вчера
В Крыму ожидается крупный град, ливни и шквалы
21 час назад
В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса
21 час назад
Из Керченского пролива подняли БРДМ: подробности операции видео
Затонувшую во время патриотической акции боевую разведывательную десантную машину (БРДМ) удалось поднять из воды, в скором времени ее направят на восстановление.