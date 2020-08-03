ФК «Евпатория» досрочно стал чемпионом Премьер-лиги Крымского футбольного союза

Футбольный клуб «Евпатория» досрочно завоевал титул чемпиона Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2019/20.

Об этом сообщила пресс-служба КФС.

«В минувшее воскресенье прошли матчи 23-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2019/20, – говорится в сообщении. – После 23-х сыгранных туров ФК «Евпатория», набрав 60 очков, стал недосягаем для своих ближайших преследователей. Второе место продолжает удерживать «Крымтеплица» (41 очко), на третьей позиции «Севастополь» (40 пунктов), далее следуют: «ТСК-Таврия» (36), «Кызылташ» (31), «Океан» (18), «Инкомспорт» (18), замыкает таблицу «Фаворит-ВД Кафа» (14 баллов)».

ФК «Евпатория» в родных стенах минимально переиграл гостей из керченского «Океана» – 1:0. «На 79-й минуте мяч в свои ворота отправил керчанин Алан Хугаев. Эта победа позволила евпаторийцам досрочно, за 5 туров до финиша, стать двукратными победителями чемпионата Премьер-лиги КФС», – добавили в пресс-службе.

Ялтинский «Инкомспорт» в Куйбышево Бахчисарайского района принимал феодосийский «Фаворит-ВД Кафу». В основное время ялтинцы забили четыре мяча и один в компенсированное время (точным ударом отметился Эльшан Мамедов) – 5:2. Встреча симферопольского ФК «ТСК-Таврия» с «Крымтеплицей», прошедшая в Новопавловке Бахчисарайского района, завершилась победой таврийцев со счетом 2:1. Победный гол был забит также по истечении основного времени игры. Матч в Севастополе, где местный одноименный клуб принимал бахчисарайский «Кызылташ», завершился победой хозяев. За пять минут до окончания основного времени матча был забит победный гол. Игра завершилась со счетом 4:3.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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