Двое пострадавших в ДТП под Белогорском остаются в крайне тяжелом состоянии

Двое пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и грузовика под Белогорском находятся в крайне тяжелом состоянии, еще трое – в тяжелом.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Республики Крым.

«Трое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом стабильном состоянии, двое – в крайне тяжелом», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Пострадавшие находятся в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Одну из пациенток планируют переводить в перинатальный центр. «Одна пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, состояние еще одной пациентки – удовлетворительное. Планируется перевод одной из пациенток в перинатальный центр», – уточнили в минздраве.

Автоавария, в которой на месте погибли семь человек, произошла в пятницу утром на трассе Керчь – Симферополь в районе Белогорска. Один человек умер по дороге в больницу, еще один пострадавший позже скончался на операционном столе.

СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Организатора перевозки задержали, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на месяц – до 31 августа.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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