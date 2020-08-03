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ДТП на Тавриде

Двое пострадавших в ДТП под Белогорском остаются в крайне тяжелом состоянии

15:17 понедельник, 3 августа 2020
Белогорск

Двое пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и грузовика под Белогорском находятся в крайне тяжелом состоянии, еще трое – в тяжелом.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Республики Крым.

«Трое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом стабильном состоянии, двое – в крайне тяжелом», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Пострадавшие находятся в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Одну из пациенток планируют переводить в перинатальный центр. «Одна пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, состояние еще одной пациентки – удовлетворительное. Планируется перевод одной из пациенток в перинатальный центр», – уточнили в минздраве.

Автоавария, в которой на месте погибли семь человек, произошла в пятницу утром на трассе Керчь – Симферополь в районе Белогорска. Один человек умер по дороге в больницу, еще один пострадавший позже скончался на операционном столе.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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