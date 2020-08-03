ДТП на Тавриде
Развитие сюжета: В Крыму арестовали перевозчика после смертельного ДТП с автобусом ● ДТП с микроавтобусом на «Тавриде»: власти рассказали о состоянии выживших пассажиров ● Следственный комитет задержал организатора транзита в Крым, повлекшего гибель девяти человек ● Среди пострадавших в смертельной аварии под Белогорском есть крымчане ● Владелец автобуса, попавшего в ДТП в Крыму, уже был судим
Двое пострадавших в ДТП под Белогорском остаются в крайне тяжелом состоянии
Двое пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и грузовика под Белогорском находятся в крайне тяжелом состоянии, еще трое – в тяжелом.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Республики Крым.
«Трое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом стабильном состоянии, двое – в крайне тяжелом», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Пострадавшие находятся в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Одну из пациенток планируют переводить в перинатальный центр. «Одна пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, состояние еще одной пациентки – удовлетворительное. Планируется перевод одной из пациенток в перинатальный центр», – уточнили в минздраве.
Автоавария, в которой на месте погибли семь человек, произошла в пятницу утром на трассе Керчь – Симферополь в районе Белогорска. Один человек умер по дороге в больницу, еще один пострадавший позже скончался на операционном столе.
СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Организатора перевозки задержали, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на месяц – до 31 августа.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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