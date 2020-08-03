Власть
Более миллиона машин проехали по Крымскому мосту с начала лета
Более миллиона транспортных средств проехали по Крымскому мосту за июнь и июль. Как сообщили в пресс-службе федерального казенного учреждения Упрдор «Тамань», всего с начала года по мосту проехали более двух миллионов машин.
«Более миллиона транспортных средств воспользовались транспортным переходом через Керченский пролив за два летних месяца. Интенсивность движения в июле увеличилась в 2,8 раза по сравнению с первым месяцем лета и составила 800 тысяч автомобилей. Объем грузовых перевозок увеличился на 10%. Среднесуточный транспортный поток вырос до 23 тысяч машин», – говорится в сообщении.
Наибольшее количество автомобилей отправилось в Республику Крым 20 июля: 17 672, в обратном направлении – 31 июля: 16 827 за сутки. Максимальный суточный показатель отмечен 25 июля: 30 342 транспортных средств в обоих направлениях. Согласно статистике прошлых лет, пиковая нагрузка ожидается в последний месяц лета, что обусловлено завершением туристического сезона. «За текущий год по автомобильной дороге, соединяющей таманский и крымский берега, уже проехало более двух миллионов транспортных средств», – уточнили в сообщении.
Ранее сообщалось, что с момента открытия моста по нему проехали десять миллионов автомобилей, из них 130 тысяч автобусов и 1,3 миллиона грузовиков. Транспортный поток в направлении Республики Крым превысил Краснодарское направление на 9% и составил более 5 млн транспортных средств
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Проводниками на поездах в Крым работают студенты. 182 проводника из 18 городов этим летом вышли на работу в качестве проводников пассажирских вагонов.
В Севастополе подорожали услуги такси после наплыва туристов. В Севастополе после снятия ограничений по коронавирусу и притока российских туристов на летний отдых подорожали услуги такси.
В Евпатории отказались от идеи открывать сквозной проезд в сторону Симферополя. В Евпатории сквозной проезд от Симферопольского шоссе в сторону Сак открывать не будем – это опасно для отдыхающих.
Не пошло: разрекламированные прямые полеты из Владивостока в Крым отменили. Прямые чартерные рельсы из Владивостока в Симферополь, которые запустили в июле, решено приостановить.
Стабильный рост: в Крыму 36 новых заражений коронавирусом
За 2 августа на территории Республики Крым подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Маск рассказал подробности о разработке мозговых чипов
Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск объяснил возможности мозговых чипов, которые разрабатывает его стартап. Они дадут людям возможность слышать звуки за пределами привычных частот.
Еще один автобус разбился в Крыму: 14 пострадавших
Четырнадцать пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Севастополе.
вчера
В Крыму ожидается крупный град, ливни и шквалы
24 часа назад
В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса
24 часа назад
Что говорят в Крыму о страшной аварии на «Тавриде»
13 часов назад
«Город задыхается». Жители Судака просят ускорить строительство очистных
Жители Судака попросили депутата Госдумы России из Крыма Руслана Бальбека ускорить строительство очистных сооружений в городе.