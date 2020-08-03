Более миллиона машин проехали по Крымскому мосту с начала лета

Более миллиона транспортных средств проехали по Крымскому мосту за июнь и июль. Как сообщили в пресс-службе федерального казенного учреждения Упрдор «Тамань», всего с начала года по мосту проехали более двух миллионов машин.

«Более миллиона транспортных средств воспользовались транспортным переходом через Керченский пролив за два летних месяца. Интенсивность движения в июле увеличилась в 2,8 раза по сравнению с первым месяцем лета и составила 800 тысяч автомобилей. Объем грузовых перевозок увеличился на 10%. Среднесуточный транспортный поток вырос до 23 тысяч машин», – говорится в сообщении.

Наибольшее количество автомобилей отправилось в Республику Крым 20 июля: 17 672, в обратном направлении – 31 июля: 16 827 за сутки. Максимальный суточный показатель отмечен 25 июля: 30 342 транспортных средств в обоих направлениях. Согласно статистике прошлых лет, пиковая нагрузка ожидается в последний месяц лета, что обусловлено завершением туристического сезона. «За текущий год по автомобильной дороге, соединяющей таманский и крымский берега, уже проехало более двух миллионов транспортных средств», – уточнили в сообщении.

Ранее сообщалось, что с момента открытия моста по нему проехали десять миллионов автомобилей, из них 130 тысяч автобусов и 1,3 миллиона грузовиков. Транспортный поток в направлении Республики Крым превысил Краснодарское направление на 9% и составил более 5 млн транспортных средств

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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