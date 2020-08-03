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Власть

Аксенов за год заработал более 4-х млн, но все равно в три раза меньше жены

19:01 понедельник, 3 августа 2020
Аксенов за год заработал более 4-х млн, но все равно в три раза меньше жены

фото © Аргумент

Глава Крыма за год заработал 4,3 млн рублей, что на 1,4 млн больше, чем в прошлом году.

Об этом говорится в налоговой декларации, размещенной на сайте правительства республики.

Согласно документу, Сергей Аксенов по-прежнему не обзавелся собственными жильем и транспортом, но пользуется земельным участком площадью 600 «квадратов» и большим домом почти такой же площади.

А вот его супруга заработала за год в три раза больше супруга – почти 14,7 млн рублей за год. Кроме того, Елена Аксенова владеет иномаркой BMW 750 LI XDRIVE, тремя небольшими квартирами и 11 нежилыми помещениями площадью от 15 до 116 кв.м. У нее в пользовании также находятся два участка земли и частный дом.

В прошлом году доходы главы региона составили 2,9 млн рублей, а его супруги – почти 13 млн. рублей. За последний год Елена Аксенова успела обзавестись тремя нежилыми помещениями, в остальном ее благосостояние не изменилось.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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