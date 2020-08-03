Адвокаты Зубкова обжаловали приговор по делу укушенной туристки

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Адвокаты крымского бизнесмена Олега Зубкова подали апелляционную жалобу на приговор Белогорского районного суда по делу укушенной в парке львов «Тайган» туристки Ольги Соломиной.

Об этом Зубков рассказал в своем блоге в YouTube.

Ранее суд оштрафовал Олега Зубкова на 400 тысяч рублей по делу укушенной туристки в «Тайгане». При этом прокурор просил дать крымскому бизнесмену три года условно и 500 тысяч рублей штрафа.

«Мои адвокаты подали апелляционную жалобу и также подала жалобу прокуратура Белогорского района, которая этот приговор считает мягким. Для меня удивительно, что Ольга Соломина, которая требовала от суда шести лет лишения свободы Олега Зубкова, получается, согласилась с приговором, который присуждает ей 300 тысяч морального ущерба и 109 тысяч материального ущерба и не подала апелляционную жалобу. Это значит, что она согласилась с этим приговором. Хотя, пострадавшее лицо, наверно, не должно это делать, достаточно, что прокуратура подала жалобу», – сказал Зубков.

По словам бизнесмена, он по-прежнему ходит с браслетом, который фиксирует его передвижения. Зубков утверждает, что браслет должны снять после рассмотрения апелляции на приговор.

Ольга Соломина публично не комментировала свое решение не обжаловать приговор по данному делу.

3 февраля суд в Крыму арестовал Олега Зубкова. А 11 февраля Верховный суд Крыма принял решение об изменении меры пресечения в отношении Зубкова, который неделю находился в СИЗО Симферополя, на «запрет определенных действий»: так, с 22 до 6 часов ему запрещено выходить из дома, а также общаться с лицами, имеющими отношение к уголовному делу. Зубков был освобожден из-под стражи в зале суда. Позже отдел судебных приставов России по Белогорскому району разрешил Зубкову выезжать за пределы России и Крыма.

В июле 2018 года сообщалось, что лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке «Тайган». По словам женщины, в момент нападения хищника, директор «Тайгана» Олег Зубков был рядом, но «не смог сразу утихомирить своих животных».

Сам Зубков утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и «трепала льва за гриву», из-за чего он ее и укусил.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Адвокат высказался по поводу апелляции на приговор Зубкову. Владелец сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков примет решение по поводу обжалования приговора Белогорского райсуда после консультаций со своим адвокатом.

Суд в Крыму вынес приговор владельцу парка «Тайган». Владелец парка львов «Тайган» заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей.

Дело укушенной туристки в «Тайгане»: Зубков ожидает вынесение приговора 14 июля. Белогорский районный суд 14 июля намерен вынести приговор по делу укушенной львом в сафари-парке «Тайган» туристки Ольги Соломиной владельцу парка Олегу Зубкову.

«Жесткий укус»: прокурор запросил три года условно для Олега Зубкова. На заседании Белогорского районного суда по делу укушенной львом в сафари-парке «Тайган» туристки Ольги Соломиной прокурор запросил три года условно и 500 тысяч рублей штрафа для владельца парка Олега Зубкова.